防颱風杜蘇芮不力　福建通報8名｢躺平式｣幹部：只想躺贏不想盡責

颱風「杜蘇芮」周五（28日）在福建晉江沿海登陸，截至當日下午5時，造成福建9個設區市72.5萬人受災，預計直接經濟損失1.77億元人民幣。

福建寧德周六（29日）通報8名幹部，涉及在杜蘇芮防禦期間，未能按要求在崗在位、主動擔當作為，並批評他們為「躺平式」幹部。



杜蘇芮造成福建9個設區市72.5萬人受災。（泉州消防）

據「霞浦新聞網」報道，福建省寧德市霞浦縣開展「四越四要四爭當」，深化「老爺式」、「宮鬥式」、「太極式」、「躺平式」幹部作風問題專項整治活動。

當局周三（26日）下午6時經抽查發現，縣派駐水門畬族鄉承天村黨支部第一書記李某某；縣派駐柏洋鄉阮洋村黨支部第一書記李某某；縣派駐溪南鎮左灣村黨支部第一書記駱某某；縣派駐沙江鎮龍灣村黨支部第一書記陳某某；縣派駐長春鎮斗米村黨支部第一書記阮某某；縣派駐長春鎮蜘蛛網村黨支部第一書記章某某；縣派駐北壁鄉東沖村黨支部第一書記王某某；縣派駐海島鄉宮東村黨支部第一書記吳某某等8名幹部，在防禦杜蘇芮期間，未能按要求在崗在位、主動擔當作為。

福建寧德通報8名幹部，涉及在杜蘇芮防禦期間，未能按要求在崗在位、主動擔當作為。（上觀新聞）

+ 1

通報指，「躺平式」幹部不求上進、安於現狀，懶散成性、得過且過；在崗不在位、出工不出力，辦事拖拉、效率低下；對工作分工和分派工作挑三揀四、拈輕怕重；只要「位子」、不要「擔子」，只想躺贏、不想盡責；玩心較重、貪圖安逸，不推不動，甚至推也不動；缺乏鬥爭精神，不敢啃硬骨頭，不願接「燙手山芋」；不敢創新突破，習慣拿「沒文件依據」、「以前沒幹過」當藉口。

據中央氣象台消息，杜蘇芮29日早8時在安徽省安慶市宿松縣境內減弱為熱帶低壓，目前其風力進一步減弱，已很難確定其環流中心，中央氣象台11時對其停止編號。

此外，今年第6號颱風「卡努」28日已生成，預計，其將以每小時15-20公里的速度向北偏西方向移動，強度逐漸加強，向中國東部近海靠近。「卡努」中心經過的附近海域風力可達12-15級、陣風16級。