颱風杜蘇芮｜福建88萬人受災　史上第二個暴雨紅色預警發布

颱風「杜蘇芮」昨日（28日）9時55分在福建登陸，隨後殘餘環流北上。官方通報，截至今日（29日）8時，杜蘇芮已致福建省88萬餘人受災。另一方面，中央氣象台傍晚升級發布最高級別的暴雨紅色預警，為時隔11年多再發布，也是史上第二個暴雨紅色預警。



今日，福建省沿海和北部地區有暴雨，其中福州、寧德、莆田、泉州、廈門和漳州有大暴雨，局部特大暴雨。福建省防表示會維持防暴雨應急響應Ⅰ級。而截至今日8時，杜蘇芮已造成泉州市、廈門市、漳州市等9個設區市88萬餘人受災，緊急避險轉移35.44萬人，緊急轉移安置14.62萬人，直接經濟損失4.28億元人民幣。

傍晚，中央氣象台升級發布最高級別的暴雨紅色預警，這亦是自2010年中央氣象台正式啟用預警發布機制以來，發布的史上第二個暴雨紅色預警，對上一次發布還是2011年9月​29日。據預測，今日20時至明日（30日）20時，河北、北京、天津、山西中東部、河南北部、山東中西部等地有大到暴雨，其中，河北中南部、北京中南部、天津、河南西北部等地部分地區有大暴雨，河北中南部沿山地區、北京西南部等地部分地區特大暴雨（250至400毫米）；安徽西北部和南部、浙江中部沿海、福建中部沿海、廣東中部、雲南西南部、陝西中部、黑龍江東部、吉林北部等地部分地區有大雨或暴雨。上述部分地區伴有短時強降水（最大小時降雨量30至70毫米，局地可超過100毫米），局地有雷暴大風等強對流天氣。

另一方面，國家防總辦公室、應急管理部組織中國氣象局、水利部、自然資源部滾動會商研判杜蘇芮後續風雨影響和暴雨洪澇災害發展趨勢。據指，受杜蘇芮殘餘環流影響，今晚至8月1日，河南、山東、京津冀及遼寧等地將有強降雨，其中河北中南部、北京南部等地局地有特大暴雨，防汛形勢嚴峻。

會商要求福建、廣東、浙江等受災地區要做好救災核災和恢復重建，及時下撥救災資金和物資，妥善安置受災群眾，盡快恢復生產生活秩序；安徽、河南等正在迎戰強降雨的地區要強化監測預警和會商研判，落實好臨災預警直達基層責任人的「叫應」機制，果斷提前轉移危險區群眾。京津冀、山西等極端暴雨預報區域要立足極端情況，做足充分準備，夯實基層防禦責任，針對極端強降雨可能導致的堤防決口、水庫失事、山洪地質災害、城市內澇等重大隱患再排查、再整改，全面消除隱患、從嚴防控風險，切實把保障人民群眾生命安全放在第一位落到實處。