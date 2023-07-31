杜蘇芮殘餘環流北上　京津冀暴雨引山洪　道路水浸司機棄車逃生

受颱風杜蘇芮殘餘環流北上影響，京津冀地區近日有強降雨和強對流天氣，多處路面坍塌，局地突發山洪；暴雨導致道路積水嚴重，多車被淹，有車主棄車從天窗逃生。



北京房山區西石門村、京西大悅城外圍有道路坍塌，北京門頭溝潭拓寺河流水量激增，北京房山暴雨引發山洪。河北保定城區內多處內澇，多車被水淹沒，多處地道橋積水嚴重，劉家台大橋疑發生坍塌，石家莊贊皇縣省道S543馬嶂線因塌方斷交。

北京石景山區委宣傳部通報，昨日（30日）下午5時20分許，京西大悅城外圍道路路面塌陷，塌陷面積約24平米，未有人員傷亡。經專家現場研判，路面塌陷對大悅城建築安全沒有影響。區政府已責成相關建設單位盡快開展隱患消除和路面修復，區相關部門加強指導、監管，確保施工安全，杜絕次生災害。

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今（31日）晨6時，中央氣象台繼續發布暴雨紅色預警以及強對流天氣黃色預警，預計今早8時至明日（8月1日）早上8時，河北大部、北京、天津、山西東部等地有大到暴雨，其中河北中部、北京中西部等地的部分地區有大暴雨。黑龍江西北部、河北中部、北京東南部、天津、四川東南部、重慶西部等地的部分地區將有8～10級雷暴大風或冰雹天氣。