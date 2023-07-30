颱風杜蘇芮｜京津冀暴雨　最高暴雨紅色預警發布　故宮等景區關閉

颱風杜蘇芮一路北上，為京津冀地區帶來極端暴雨。7月29日18時，中央氣象台發布暴雨紅色預警，河北、北京、天津、山西中東部、河南北部、山東中西部等地有大到暴雨。此次預警為中央氣象台2010年正式啟用預警發布機制以來，發布的史上第二個暴雨紅色預警，為最高級別預警。



根據中央氣象台預計，7月29日夜間至8月1日，強降雨將主要影響京津冀、河南、山東、遼寧等地，其中河北中南部、北京南部等地局地有特大暴雨。



綜合內媒報道，受颱風杜蘇芮殘餘環流和副熱帶高壓外圍暖濕共同影響，今日（30日）及明日（31日）北京迎來暴雨至大暴雨過程，影響持續至8月1日。

7月29日，中央氣象台發布最高級別暴雨紅色預警，為自2010年啟用機制以來發布的第二個暴雨紅色預警，上一次為2011年9月29日。

暴雨預警信號分四級，分別以藍色、黃色、橙色、紅色表示。暴雨紅色預警是指，3小時內降雨量將達100毫米以上，或者已達100毫米以上且降雨可能持續。

北京氣象台預計，此次降雨過程持續時間長、累計雨量大、具有一定極端性，降雨過程中陣風可達7級左右，降雨量或會突破歷史極值。北京市啟動全市防汛紅色（一級）預警響應，發布暴雨、山洪等六大預警信號。

受此影響，北京故宮博物院宣布7月30日、31日閉館。北京四個涉山涉水園區近日陸續發布閉園公告，頤和園、北海、玉淵潭等公園陸續開始閉園。八達嶺長城園區（含八達嶺古長城、水關長城、夜遊項目）自7月30日起閉園，並臨時封閉園區。

中央氣象台7月30日6時繼續發布暴雨紅色預警，預計7月30日8時至31日8時，北京、天津、山西河北東部、河南北部、山東中西部等地有大到暴雨。

其中，河北中南部、北京中南部、天津西部、河北東部等地部分地區有大暴雨，中部沿山區、北京西南部等地部分地區特大暴雨；中部、湖北和南部、湖南北部、貴州北部、雲南西南部、吉林北部等地部分地區有大雨或暴雨。

河北省氣象台繼續發布暴雨紅色預警信號，預計7月29日夜間到31日，仍將有持續性強降雨過程，大部分地區有暴雨到大暴雨，其中保定、雄安新區、石家莊、邢台、邯鄲的部分地區有特大暴雨，局地累計可達600毫米以上。

截至7月29日，河南鄭州、開封、安陽、鶴壁、新鄉、濮陽、商丘、信陽等市啟動防汛三級應急響應；洛陽、平頂山、濮陽、許昌、漯河、三門峽、周口、駐馬店、濟源、航空港區等市（區）啟動防汛四級應急響應。河南省氣象局將重大氣象災害（台風/暴雨）升級為二級應急響應，要求全力做好防範應對台風暴雨各項氣象服務工作。