01連線｜涿州一家8人受困兩日停電停水　未有救援人員前往營救

受颱風杜蘇芮影響，華北地區出現極端強降雨，致北京、河北等地嚴重暴雨，引發內澇、山洪等災害。其中位於北京房山區南面的河北涿州受暴雨和泄洪等因素影響，自7月31日起變成一片汪洋，防汛形勢嚴峻。



有涿州災民的親友在1日（周二）晚上向《香港01》講解他們的情況，指其老年親人被洪水困在樓房內兩日，樓房停電停水，未有救援人員前往營救。



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一家8人受困兩日停電停水

A小姐（化名）有不少家人住在涿州。她接受《香港01》採訪表示，她的外婆與另外7名親人住在涿州老城區一個平房裏，水災發生後8人轉到一棟5層高的樓房裏暫避，水位目前有一層樓高，8人已在該樓房受困兩日，樓房停電停水，目前仍未有救援人員前往營救。

A小姐稱，她的外婆有長期疾病，需要吸氧治療，但家中的吸氧設備將用盡，當地醫院也被水淹，為此她十分擔心。由於停水，有災民用水桶在街上取水，用作沖廁等用途。

A小姐盼望救援人員可以盡快把親人和其他災民救出，暫時捐錢的作用已經不大。

A小姐又表示，其大姐一家住在涿州碼頭鎮，這家人已經順利脫困。

由於停水，有涿州災民用水桶在街上取水，用作沖廁等用途。（受訪者提供）

涿州官方1日晚上表示：目前涿州全域停水，部分停電，物資供應暫時滿足，但不知道能支撐多久。目前高速路暢通，涿州口可以下道，城東問題不大，城西淹得較重。

涿州官方又公開表示，涿州目前需要大量的船隻轉移群眾，船隻（最好有大一點的木船、鐵皮船）、皮筏艇、救生衣、純淨水都需要支持。

救援隊：水災救援難度高於北京房山、門頭溝

內媒《第一財經》1日報道，由多方得到的信息是，涿州水災的救援難度極大。北京公羊救援隊隊長張安琦表示，涿州水災救援難度高於北京房山、門頭溝；門頭溝區內積水也十分嚴重，水深達一米多，但涿州的水很多地方直接淹過了一層樓。

張安琦說：「涿州現在是主城區被水直接一分為二，水最深處達三米多，很多地方都成了孤島。現在人民醫院也停電了，救援難度很大，一般的衝鋒舟進不去，只能用艇往裏進。」

張安琦又表示：「現在涿州各個地區災情都很嚴重，居民很多都在屋頂上，沒有好的避難場所。所以救援隊也很難進去，我們現在在聯繫直升機對一些孤島進行救援。」

北京泄洪致涿州大量積水

《第一財經》報道又指，涿州是京畿南大門，發源於河北省淶源縣太行山東麓的拒馬河流經北京市房山區，流至張坊鎮分成南北二支，北支稱北拒馬河。北拒馬河順涿州而下與大石河、小清河匯流南折流至白溝鎮。因此，涿州因山區泄洪造成大量積水。

中國科學院空天信息創新研究院副研究員陳甫分析：「（北京）房山的山洪下泄，西側拒馬河、北側大石河對涿州形成巨大壓力，周邊已經成為澤國。」

河北省防汛抗旱指揮部稱，境內拒馬河、永定河、北運河承接大量北京來水，主要河道共出現142站次漲水過程。河北陸續啟用7處蓄滯洪區，發揮了顯著的分洪滯洪作用，大大減輕了北京、天津的防洪壓力。