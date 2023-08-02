李鐵涉受賄行賄等5罪遭提起公訴　曾被指違規收武漢隊3000萬年薪

央視2日（周三）報道，中國國家男子足球隊原主教練李鐵涉嫌受賄、行賄、單位行賄、非國家工作人員受賄、對非國家工作人員行賄案，分別由湖北省赤壁市監察委員會、赤壁市公安局調查、偵查終結，移送檢察機關審查起訴。



經湖北省人民檢察院指定，由咸寧市人民檢察院併案審查起訴。近日，咸寧市人民檢察院已依法向咸寧市中級人民法院提起公訴。



李鐵教練生涯曾執教多隊。（路透社）

據早前報道，去年11月，李鐵涉嫌嚴重違法，接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委監察調查。

公開資料顯示，現年45歲的李鐵曾代表國足參加過2002韓日世界杯，退役後先後擔任廣州恒大淘寶俱樂部隊助理教練、中國男足國家隊助理教練、華夏幸福俱樂部隊主教練、武漢卓爾俱樂部隊主教練以及國家男子足球選拔隊主教練。2020年1月，李鐵出任國足主帥，2021年12月辭職。

曾被指違規收武漢隊3000萬年薪

武漢長江足球俱樂部在一月底宣布解散。李鐵曾於2017年到2019年底期間擔任該球隊主帥。內媒報道指，2018年和2019年，李鐵執教武漢隊期間年薪為1200萬（人民幣，下同）；2020年李鐵轉為任教國家隊後，「幕後操盤」違規收取武漢隊3000萬年薪，未按足協要求退還。