河北94個縣區遭洪澇災害　轉移群眾超120萬人

中央氣象台8月4日上午繼續發佈強對流天氣黃色預警，北京、天津、河北等九省市部分地區將有雷暴大風或冰雹。根據河北省應急管理廳統計，7月29日到8月1日，受強降雨影響，河北省已有94個縣區、826個鄉鎮遭受洪澇災害，共轉移群眾122.9萬人，其中蓄滯洪區轉移85.72萬人。



河北省減災委員會於8月2日22時啟動省級自然災害救助應急預案II級回應，緊急向石家莊、保定、邯鄲、張家口4市調撥省級救災物資60400件，同時申請中央救災物資10000件，目前這些物資正在安排組織發放。

另一方面，根據河北省防汛抗旱指揮部辦公室消息，受颱風杜蘇芮和冷暖空氣共同影響，7月27日起，河北大部出現強降雨過程，全省平均降雨量超過146毫米，全省降雨折合水量275億立方米，相當於全省大中型水庫總庫容的2倍多。截至3日10時，河北省共轉移群眾122.9萬人，其中蓄滯洪區轉移85.72萬人。

目前，河北省累計出動搶險隊伍4700多支，超過10萬人，累計派出2200多個工作組趕赴強降雨區域，指導相關市縣有序應對強降雨過程。

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河北省防汛抗旱指揮部辦公室相關負責人稱，本輪降雨過程尚未完全結束，局地仍有可能出現強降雨，水庫下泄流量仍處於高位，行洪滯洪還在繼續，河北將接續努力，爭取將損失降到最低。

近日在涿州廣傳災情後，同樣位於河北的淶水部分再傳有山村失聯，遭毀滅性損毀的野三坡成為最新的洪澇重災區。