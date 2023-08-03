河北蓄滯洪區退水需一個月　3至4億立方米水將過境涿州

受颱風杜蘇芮影響，京津冀地區迎來強降雨和強對流天氣，河北涿州成為重災區。為了分洩洪水，河北已陸續啟用七處蓄滯洪區。



河北省應急管理廳消息，河北陸續啟用小清河分洪區、蘭溝窪、東淀等7處蓄滯洪區，分減洪水18億立方米。截至目前，河北共轉移民眾122.9萬人，其中蓄滯洪區轉移85.72萬人。

7月27日上午8時至8月2日上午8時，河北此次強降雨持續近144個小時，全省平均降雨量146.2毫米，降雨折合水量275億立方米，相當於河北全省大中型水庫總庫容的2倍多。

河北省水利廳副廳長李娜介紹，本次涿州降雨量非常大，全市平均降雨量398毫米，涿州有多條河流匯入。北拒馬河上游來水最大洪峰達4500立方米每秒，北京房山區的琉璃河和小清河的來水也超過3000立方米每秒。

李娜指出，多股水在涿州匯入，極大影響當地防洪，「可以說用水漫涿州來形容」，預測後期還有3億到4億立方米的水要過境涿州。

她表示，河道水位持續回落，但蓄滯洪區退水還需要一段時間，預料地勢高的地方一星期就會退水，地勢低則需約一個月。

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目前，河北共出動搶險隊伍4705隊逾10萬人，累計派出2217個工作組趕赴強降雨區域，指導相關市縣有序應對強降雨過程。

針對受災嚴重的涿州市，河北省應急管理廳連夜派員赴涿州指導搶險救援工作。連續調運防汛子堤、防汛搶險舟、大流量排水搶險車等物資裝備，緊急支援涿州、廊坊、饒陽等地搶險救援。

目前，河北各地逐步摸清受災受困底數，妥善安置受災民眾，加強安置區管理，保障好飲食、住宿、就醫等基本生活需要。

河北省防汛抗旱指揮部相關負責人表示，本輪降雨過程尚未結束，局地仍有強降雨發生，水庫下泄流量仍處於高位，行洪滯洪還在繼續，防汛形勢依然嚴峻。