｢歷史將記下我們的功績｣　天津河北啟用蓄滯洪區保北京？專家解讀

受颱風「杜蘇芮」影響，連日以來的強降雨導致華北地區部分河道出現不同程度漲水，北京、河北更是爆發洪災。

由於大清河、永定河、子牙河水位持續上漲，處於下游地區的河北、天津啟用蓄滯洪區，其中河北已啟用7處，轉移84.74萬居民。

另外，天津靜海區東淀蓄滯洪區等區域亦即將啟動，並於3日12時前轉移所有受影響居民。靜海區發文感謝區內居民表示，「啟用蓄滯洪區，我們犧牲自己，為國家和京津冀人民做出了貢獻，歷史將會記下我們的功績。」

不過有傳聞稱，啟用河北、天津蓄滯洪區洩洪是為保障北京不被水淹。對此，專家表示，天津水位降低並不意味著北京不會被淹。



綜合內媒報道，截至目前，河北已陸續啟用7處蓄滯洪區。位於天津與河北交接處大清河南北兩岸的東淀蓄滯洪區，總面積379平方公里。按蓄滯洪區啟用預案，8月1日凌晨2點，東淀蓄滯洪區大清河以北部分啟用。大清河洪水進入東淀蓄滯洪區河北省部分後，經分洪減速，預計於8月9日前後到達天津。

河北雄安啟用東淀蓄滯洪區洩洪（視覺中國）

天津啟用蓄滯洪區：歷史將記下我們的功績

8月1日1時，天津啟動市防洪Ⅰ級應急響應。昨日（2日），天津靜海區防汛抗旱指揮部發布《關於東淀蓄滯洪區全體人員轉移的通告》，表示滯洪區內全體人員務必於8月3日12時前全部轉移完畢。

靜海區防汛抗旱指揮部亦發《致全區人民的一封信》，表示受颱風「杜蘇芮」影響，連續極端強降雨導致太行山、燕山發生特大洪水，大清河上游水位持續增加，國家防總決定8月1日凌晨2點起，啟用東淀蓄滯洪區洩洪，台頭鎮、獨流鎮、王口鎮將有23個村莊，3萬多群眾進行轉移安置。

信中寫道，「靜海地處九河下梢，南運河、子牙河、大清河等在此交匯，與上游眾多支流水系相連，東淀是國家法定的蓄滯洪區。歷史上，我們數次迎戰洪水，光榮完成了保衛一方平安的使命，造就了鐵骨錚錚、敢於犧牲的頑強意志。這次啟用蓄滯洪區，我們犧牲自己，為國家和京津冀人民做出了貢獻，歷史將會記下我們的功績。」

蓄滯洪區為歷史天然形成 降低下游受災風險

中國水利水電科學研究院副總工程師程曉陶介紹，蓄滯洪區是防洪體系中的一個重要組成部分，其中多數是歷史上江河洪水淹沒的場所，分洪過程可能為天然形成。洪水過大時，分蓄洪水、消減洪峰，可以最大程度地減少災害損失。

程曉陶表示，「河流兩岸並不都是高地，也有地勢較低的地區，過去只要漲水就容易被淹。」雖然築起堤壩，可以降低地勢較低地區受淹概率，但特大洪水發生的時候，為避免洪水氾濫，減輕下游城市的壓力，於是設置分蓄洪區，將洪水引到這些大堤之外的區域裏。因此，有計劃被淹沒的區域就稱為蓄滯洪區，本質上為疏解河道全線防洪壓力、分洪保重點的措施。

海河流域8處蓄洪區啟用。（視覺中國）

據悉，1950－2021年，98處國家蓄滯洪區中有66處蓄滯洪區共啟用424次，累計蓄滯洪量1400多億立方米。這次河北陸續啟用的蓄滯洪區，在1963年和1996年海河流域大洪水中也曾啟用過。

河北、天津洩洪為保北京？水利專家：不准確

中國水利水電科學研究院副總工程師程曉陶（央視影片截圖）

由於河北天津處於中下游地區，有猜測在2地啟用蓄滯洪區，是為減輕北京洪災，保障北京不被水淹。對於這一說法，程曉陶認為，「這不是一個很準確的表述」。他表示，蓄滯洪區的運用是以流域為尺度作統籌考慮，其有效性是針對下游而言，並非針對上游，所以蓄滯洪區的應用是針對天津。「天津的水位降低，並不等於北京就不會被淹。」

目前，除河北已轉移蓄滯洪區內的84.74萬居民外，天津亦正加緊腳步轉移民眾。對於蓄滯洪區居民的生活秩序如何恢復，程曉陶表示，蓄滯洪區內的老百姓也是中國公民，並非犧牲對象。因此，1997年制定的《中華人民共和國防洪法》中明確，國家如果運用蓄滯洪區的話要給予補償。