杭州亞運｜擅製售吉祥物雕塑涉逾百萬元　多人遭採刑事強制措施

第十九屆亞洲運動會9月23日在浙江杭州開幕，惟有不法之徒趁機牟利。浙江省市場監管局、省公安廳、杭州亞組委法律事務部周五（4日）聯合召開亞運知識產權保護情況通報會，通報兩宗擅自製售亞運會吉祥物雕塑的案件，疑犯均已被採取刑事強制措施。



通報會現場。 （澎湃新聞）

案情指，今年3月，湖州警方發現有人擅自製作亞運吉祥物，聯合市場監管部門成立專班循線追踪。經查，2022年2月至2023年3月，熊某未經許可擅自生產並在網上銷售「琮琮」、「蓮蓮」、「宸宸」、「飛飛」吉祥物形象雕塑。6月，溫州永嘉縣公安局、文化執法部門發現非法銷售亞運會吉祥物造型的景觀雕塑線索。疑犯鄒某等擅自生產並銷售亞運吉祥物雕塑，涉案及過百萬元人民幣。警方在外省多地統一收網，抓獲18名疑犯，搗毀4個生產窩點，繳獲75個吉祥物景觀雕塑，200塊半成品模具。

省公安廳食藥環知偵查總隊總隊長盛洪衛介紹，從已查獲的刑事案件看，侵權手段主要是未經亞組委授權，私自生產侵犯亞運會相關著作權產品，構成侵犯著作權犯罪；侵權產品多為亞運吉祥物造型的玩偶、手辦、鑰匙鏈以及大型景觀雕塑，借助電商平台銷售。

第十九屆亞洲運動會9月23日至10月8日在杭州市舉行，杭州也是繼北京（1990）和廣州（2010）後，第三個獲得亞洲運動會舉辦權的中國城市。本屆亞運會會徽為「潮湧」，吉祥物是一組名為「江南憶」的機器人。