杭州亞運會｜嚴禁觀眾直播比賽現場　門票8.14開售均價不超160元

杭州亞運會、亞殘運會將分別於9月23日至10月8日、10月22日至28日舉行，售票網昨日（12日）發布亞運文明觀賽禮儀，包括嚴禁觀眾在比賽現場做直播；如允許拍照，應避免使用閃光燈，以免影響運動員。



根據觀賽禮儀要求，觀眾在比賽的發球、發令時應保持安靜，以免影響運動員。對精彩比賽可報以熱烈的掌聲，但不能喝倒彩或起哄。

入場後，觀眾應自覺將手機調整為震動或關閉。接聽電話時，應盡量放低音量，以免打擾他人。場館內嚴禁吸煙、鬥毆、起哄、追逐嬉鬧；嚴禁翻越護欄；嚴禁超越安全警戒線；嚴禁向場內投擲物品；嚴禁使用打火機、火柴等明火。嚴禁亂貼、亂畫、攀爬館內設施。

退場時，觀眾應按座位順序，向最近出口緩行退場，不推不擠不搶，不在館內逗留。比賽過程中盡量不提前退場。

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亞運會比賽共設40個大項、61個分項、483個小項，除象棋、國際象棋、圍棋、橋牌和帆船不公開售票外，其他項目將分階段、分批次面向公眾公開售票。

7月8日，杭州亞運會公眾售票官方網站上線，開放公眾註冊及舉重、克柔術、網球、花樣游泳、擊劍、摔跤、蹦床、高爾夫球、跳水、游泳、軟式網球及攀岩等首批12個項目的門票預售。據悉，11.37萬張預售門票已全部售罄，其中熱門的跳水項目預售票開售1分鐘內售罄，游泳項目在開票90秒後售罄，克柔術項目門票也在15分鐘後全部賣完。

預售階段結束後，杭州亞運會門票實時銷售階段將於8月14日開啟。購票者可根據場館坐席圖自選座位購票。部分場次和報名抽籤項目不能選座，按購買（中籤）票檔配座。

杭州亞運會門票價格從20元至1000元不等，其中60%以上的票價不超過100元，平均票價不超過160元。每張有效證件只能購買同一售票場次的一張門票。所購門票一旦售出，除杭州亞組委另有規定或者比賽取消外一律不予退換。觀賽時須實名制入場。