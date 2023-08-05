中美航母首交手？央視曝26架外軍機環形偵察山東艦　殲-15即驅離

央視8月2日播出融媒體影片《逐夢》，提到解放軍航母山東艦早前在西太平洋遠洋海訓期間，遭遇「外軍」環形偵察，軍機數從5批10架逐步增加到19批26架。根據影片以及學者、上海市公關研究院學委會副秘書長「墨讀春秋」的分析，所謂外軍就是美軍航母尼米茲號（USS Nimitz CVN-68），這也被認為是「中美航母對決」首度公開。



「墨讀春秋」在《今日頭條》發文指出，有兩理由作出該判斷，一是只有美國航母才能在出動如此多的艦載機的同時又保證起降頻率，這也是非常典型的美國海軍航母襲擾戰術；二是從此前披露的山東艦海訓航跡來看，今年4月11日至12日，山東艦與尼米茲號同處於宮古島南部海域，兩艦距離最近時曾一度不足300公里，相當符合央視節目中的說法。

「墨讀春秋」強調，從節目中的說法來看，外軍艦機應遭到殲-15艦載機有效驅離，這顯然意味著，在這次與尼米茲號的對決中，年輕的山東艦完全沒落下風，「反而給了美國人一點好看」。

不過他也提醒，尼米茲號在執行打擊航母任務時，首日可出動艦載機150架次以上，後續持續出動能維持在100架次左右，央視節目中也提到，外軍艦機可以一次出動19批26架，該出動效率確實相當驚人，哪怕考慮到中美航母在性能上的差異，仍然得承認，解放軍在航母的運用上，還有極大的提升空間。

「墨讀春秋」進一步表示，面對美軍航母艦載機試圖進行抵近偵察，山東艦可以出動艦載機將其驅離，這充分說明，面對美軍航母，山東艦並非沒有一戰之力。而如果未來遼寧艦完成大修重新入列，解放軍就將有兩艘可以進行遠洋部署的航母，這甚至可能意味美軍關島基地附近，將在每年三分一甚至一半的時間內都存在有一艘中國航母，對於美方而言絕對會是極大的壓力。