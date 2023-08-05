網紅被俄羅斯拒入境稱遭「像罪犯一樣對待」　中使館批俄野蠻執法

上月底，多名中國人入境俄羅斯時被註銷旅遊簽證、拒絕入境，期間俄邊防人員進行了長達4小時的反覆審查。中國駐俄羅斯大使館周五（4日）批評俄羅斯「野蠻執法」，損害中國公民權益，對此向俄方提出交涉。



據「中國駐俄羅斯大使館」微信公眾號消息，7月29日，5名中國公民擬駕車從哈薩克經阿斯特拉罕州卡拉烏澤克口岸入境俄羅斯時遇阻，被註銷旅遊簽證、拒絕入境。接到求助電話後，使館領事人員了解事件原委，安撫當事人情緒，並要求俄羅斯為當事人再次申簽和提供入境便利。8月2日，從當事人上傳的影片了解到，俄邊防人員對中國公民進行長達4小時反覆審查。

對此，中國使館相關部門分別約見俄羅斯外交部、聯邦邊防總局、聯邦安全總局等部門提出交涉，批評俄羅斯「野蠻執法、過度執法」，嚴重損害中國公民合法權益。中方稱，這與當前中俄關係友好大局不符，與兩國日益密切的人員友好交流趨勢不符，要求俄方立即查明事件原因，採取積極措施，全力消除惡劣影響，並保證此後不再發生類似事件，以及進一步調查邊檢人員過度執法行為，給中方一個滿意的答覆。

而俄羅斯方面表示，事件為單一事件，該國歡迎中國公民赴俄，對中國公民沒有任何歧視性政策和行為。經初步核實，出現拒絕入境情況原因是相關中國公民簽證申請的前往目的地與實際目的地不符，違反俄相關法律規定。

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7月31日，擁有90多萬粉絲的網紅晉文新在抖音上載影片，稱他與4名友人開車穿過俄羅斯南部城市阿斯特拉罕附近的邊境檢查站時，遭到俄羅斯官員「像罪犯一樣對待」，行李被檢查了三次，還被要求陳列出所有東西。

晉文新表示，一行人擬到訪阿塞拜疆、格魯吉亞和土耳其，出發前已獲得簽證和駕駛許可證等所有必要的文件。但在邊境滯留了4個多小時後，俄方官員仍以手續不齊全、違反移民法規定等理由拒絕其入境，此外還要求採集他們的指紋、虹膜和照片。

由於拒絕服從，他們被要求10分鐘內返回哈薩克，全程歷時7個多小時。對於事件，晉文新稱，這讓他深刻體會到了「中俄友誼」就是那麼的「博大精深」。