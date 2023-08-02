管制無人機｜中國限無人機出口　為了偏幫俄羅斯？

很多人看中國四部門共同發佈無人機出口臨時管制措施，在此刻一看到「無人機」，就自然聯想到烏克蘭戰場，烏克蘭方面屢屢動用無人機頻繁襲擊俄羅斯的後方，多次飛到莫斯科。所以就有人自然聯想到，俄羅斯在無人機方面處於被動，中國限制無人機出口是為了幫助俄羅斯。畢竟，在2022年，中國無人機出口成為增長速度第一的商品，極為突出。現在中國的無人機出口已經佔到了全球無人機市場的70%，有絕對的主導權。

但如此表面看，顯然是錯誤的。



確實，自俄烏衝突爆發以來，莫斯科周圍經常出現烏克蘭軍隊的無人機。起初，這些無人機要麼意外墜毀，要麼被俄羅斯軍隊攔截，但隨後，烏克蘭軍隊的無人機能夠出現在莫斯科並實施轟炸，這引起了普京的重視。俄總統官邸克里姆林宮5月3日曾遭遇無人機襲擊，沒有造成人員傷亡。

俄方認為襲擊目的是「刺殺俄總統普京」。後來烏克蘭又試圖在2023年5月9日出動無人機對莫斯科進行大約100次襲擊，其中一些無人機被俄方摧毀。最近，7月24日凌晨，烏克蘭無人機再次襲擊莫斯科，破壞了幾座非住宅建築。據稱，一架無人機當天墜毀在莫斯科共青團大街17號的一座建築物上，另一架無人機擊中了利哈喬夫街商務中心大樓。

可以說，烏克蘭的無人機戰法給俄羅斯造成了不小的困擾和麻煩。小型無人機打擊和人員滲透破襲雖規模不大，但頻繁地在俄羅斯境內，乃至首都和聯邦中央政府機構內準確製造威脅，能夠直接地使俄羅斯大眾和精英切身感受戰爭恐慌。

2023年7月2日，烏克蘭基輔疑遭俄羅斯無人機襲擊。 （路透社）

這迫使俄羅斯也加大投入無人機參與戰爭的力度，與烏克蘭搞起了無人機對攻。

比如俄羅斯「柳葉刀」自殺式無人機已經成了俄軍的明星武器。俄軍在前線大量釋放「柳葉刀」自殺式無人機，打擊烏軍的雷達站，防空導彈，自走炮，是烏軍豹-2坦克，布拉德利戰車，M777榴彈炮等西方武器的剋星。

據悉，為了支持戰場，俄科技集團旗下的卡拉什尼科夫公司（Kontsérn Kaláshnikov）的扎拉航空集團（ZALA Areo Group），正在加班加點地全速生產「柳葉刀」（Lancet）無人機，創始人亞歷山大·扎哈羅夫（Alexander Nazarov）透露，現在已經完成了20萬架「柳葉刀」自殺式無人機的生產，另外還有100萬架正準備生產。

嚴格來講，中國管制無人機和重要零部件的出口，其實是對烏克蘭更不利。因為俄羅斯還能夠量產自己的「柳葉刀」無人機，而烏克蘭根本就不具備組裝量產無人機的能力，主要靠美西方輸送。

扎拉航空集團（ZALA Areo Group）生產的王牌柳葉刀（Lancet）無人機。（wikipedia）

俄羅斯《論證與事實周刊》曾表示，5月份圍攻莫斯科的無人機型號規格尚不明確，但派遣之間的距離區分屬於中遠程控制無人機，可以肯定，烏克蘭自主研製了UJ-22察打一體化中小型無人飛機，起飛重量為86KG，速度為1小時180公里，航行速度為800公里，戰鬥負荷為兩枚懸掛式82毫米迫擊炮彈或幾枚火箭彈手榴彈。

據俄軍事專家分析，烏克蘭UJ-22架無人機80%的部件是通過美國提供的。而美國和中東一些國家的無人機生產可能就是運用的來自中國的無人機零部件，然後再輸入給烏克蘭。美國企業是中國無人機零部件最大的進口商。

烏克蘭局勢：2023年7月30日俄羅斯莫斯科發生烏克蘭無人機襲擊事件後，莫斯科市一棟辦公樓外牆受損，有途人嘗試走近觀看。（Reuters）

中國商務部公告上列明了被限制商品的10位編碼，按照編碼在海關網上搜索會發現，2022年中國對俄出口相關產品57.8億人民幣，只佔中國相關產品出口總額的1.7%，也只佔2022年對俄出口總額的1.1%。2022年中國對烏克蘭出口相關產品2.2億。這個量對中國相關產品的總出口來說是微乎其微的。而相關產品對美出口總額高達813億人民幣，佔了中國相關產品總出口的25%。

當然，也不可否認中國民用無人機有可能流入俄羅斯境內。雖然現在大疆對俄烏兩國關停了境內服務，但做中間商的商販實在太多了，俄羅斯從吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦等中亞渠道購入，烏克蘭則從歐洲渠道買入，美國也是源源不斷給烏克蘭支援無人機。貨出了中國海關，最終會流向哪裏，中國是無法控制的。

所以說，光限制對俄烏兩國的無人機出口，或者只限制無人機整機的出口，根本就解決不了戰場上濫用無人機的問題。而中國這次對自己的無人機和重要零部件進行出口管制，等於從源頭上限制了全球無人機的生產。如此看，中國並不想也不會在俄烏戰爭中國偏幫哪一方，而是真正不希望無人機戰爭造成更大傷害。