強降雨持續　黑龍江一村傳整村失聯　鎮政府：物資運送困難

內地多地惡劣天氣持續，據中央氣象台消息，內蒙古東北部、黑龍江中部、吉林東部、遼寧東部、河北東部和南部、山西中部等地部分地區昨日（4日）出現大雨或暴雨；今日（5日）白天到夜間，華北、黃淮等地部分地區有中到大雨，局地暴雨。在黑龍江尚志，有居民稱九江村整村失聯。另據受強降雨影響，河北省已有98個縣區883個鄉鎮遭受洪澇災害，受災人口222.29萬人。



昨日下午2時許，在黑龍江尚志，居民秦女士表示受洪水影響，一面坡鎮九江村災情嚴重，整村失聯兩日。有村民步行數公里搜尋信號傳出的圖片顯示，前日（3日），村民房屋只剩屋頂。

秦女士指，九興（屯）及二道橋（屯）兩個村莊的災情最嚴重，「房子都被淹沒過去」。雖然村書記已經把所有人移到安全地方，但現時人們面臨停水停電沒有食物的困境，還有一些老弱病殘，「就是年紀大的藥也帶不進去，出不來，藥都沒有了。家裏人現在就很着急，昨天我們就已經反映情況了，家裏沒有信號。這些人從家裏走出來很遠，蹚着水，然後找着微弱的信號，都快走到一面坡鎮的一半了。但是現在這些人也聯繫不上了，就現在沒有人告訴我們裏面究竟什麼情況」。

對此，鎮政府回應稱，他們已經派人到九江那邊，但因水勢較大，物資運送困難，他們不太容易過得去，加上信號不好，聯繫起來也費勁。但他強調：「就是吃的喝的東西都已經送過去一次。」

據中央氣象台消息，昨日，內蒙古東北部、黑龍江中部、吉林東部、遼寧東部、河北東部和南部、山西中部等地部分地區出現大雨或暴雨，吉林通化、遼寧撫順和本溪、河北石家莊和滄州等局地大暴雨（100至180毫米），撫順清原局地205毫米；上述地區最大小時降雨量40至95毫米，遼寧撫順局地104.8毫米；吉林東部、河北南部、山西北部、陝西北部等局地出現雷暴大風。四川盆地西部、雲南東部、廣西東南部、廣東西南部等地部分地區出現大到暴雨，雲南昆明、廣西防城港和北海、廣東湛江等局地大暴雨（100至206毫米）。

預計未來三天，廣西中南部、廣東西南部、海南島西部、雲南等地部分地區有大到暴雨，局地大暴雨；今日至明日（6日），青海中東部的部分地區有中到大雨，局地暴雨。今日白天到夜間，華北、黃淮等地部分地區有中到大雨，局地暴雨；遼寧南部、山西東南部、河北南部、山東中北部和南部、河南中北部、安徽北部、江蘇北部、浙江東部等地的部分地區將有8至10級雷暴大風或冰雹天氣，局地風力可達11級。中央氣象台今晨繼續發布強對流天氣黃色預警。

河北涿州市居民從供水車接水。 （新華社）

另外，據河北省防汛抗旱指揮部消息，受強降雨影響，河北省已有98個縣區883個鄉鎮遭受洪澇災害，受災人口222.29萬人。為加強受災地區防汛救災工作，截至昨日8時，河北省累計派出3385個工作組，調動物資價值1.5億元人民幣，轉移群眾154.02萬人，其中蓄滯洪區轉移96.12萬人。涿州發生汛情後，河北省加強各級救援力量協調聯動，目前共有各類專業應急救援力量300餘支、6913人參與涿州現場救援。目前，河北仍有廊坊、衡水、保定3市保持防汛防颱風Ⅰ級應急響應，40個縣仍啟動防汛防颱風Ⅰ級應急響應。