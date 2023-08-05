河北保定全域強降雨　11人因災死亡18人失蹤　經濟損失近170億元

受颱風「杜蘇芮」影響，內地多地遭遇暴雨席捲，引發洪澇災害。河北保定公布災情數據稱，截至周六（5日）12時，全市110.69萬人受災，累計報告10人因災死亡、18人失蹤。



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河北保定防汛抗旱指揮部表示，颱風杜蘇芮引起保定全域強降雨，平均降水量353.1毫米，最大日降水量419.7毫米，超過了有記錄以來400.8毫米的歷史極值。強降雨期間，保定93座水庫中，10座大中型水庫全部超汛限水位，83座小型水庫有67座溢流。

此次強降雨持續時間長、累計雨量大，導致保定全部22個縣（市、區）遭受洪澇災害。截至8月5日12時，全市受災人口110.69萬人，緊急轉移涉險群眾62.7萬人；累計報告因災死亡10人，失聯18人；農作物受災面積7.9萬公頃，其中絕收面積1.61萬公頃；倒塌房屋4448間，嚴重損壞房屋7286間；水毀橋樑合共284座，農村公路水毀里程550多公里；直接經濟損失169.95億元人民幣。

目前，因洪澇災害阻斷交通、通訊聯繫的村莊都已恢復對外聯繫，飲用水、食品、藥品等生活物資正在陸續運往受困地區，因災損毀的交通、電力、通訊等基礎設施正在加緊搶修。

涿州市等災情嚴重地區，城區積水基本消退，正在抓緊清理淤泥、垃圾、雜物，恢復供水供電和通訊，排查建築風險隱患，努力讓緊急避險轉移群眾盡快返回家園。