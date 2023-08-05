知名華人企業家林建新在美身亡終年52歲　生前曾向武漢捐抗疫物資

據美媒報道，知名華人企業家、美國華人華僑聯合總會主席林建新，周三（2日）晚被發現在紐約一間酒店內死亡，終年52歲。經死者家屬及警方報告顯示，林建新是因飲酒過度引發心臟驟停，排除他殺可能。



8月2日晚，林建新被發現在紐約一間酒店內死亡。（美國華人華僑聯合總會）

美國警方當日晚9時接獲報案，隨後趕赴紐約市皇后區法拉盛王子街（Prince St.）36-36號五樓公寓案發現場後，發現林建新已經死亡，現場並無其他人。

警方經現場勘查，初步判斷林建新為自殺，但稱實際死因有待法醫解剖方能確定。報道指，林建新事發前獨自暫住在紐約，他的家人分別住在芝加哥和費城，目前，林建新家人已經趕赴紐約料理後事。

對於林建新的死亡，不少與其關係密切的人士均感到驚訝。紐約緬甸華僑聯誼會主席蘇煥光表示，林建新平日表現非常樂觀、且行動力十足，7月與他最後一次與其見面時，未見異樣。美國酒店華裔協會創會主席黃華清也表示，林建新年富力強、在美國事業順遂、家庭美滿。

此外，美國的華人社區對於林建新死亡的真相眾說紛紜，更有人說，林建新遭到謀殺的可能性高於自殺，因其融資金額達到過千萬美元，內部紛爭不斷增加。

及至周六（5日）凌晨，美國華人華僑聯合總會發布訃告稱，主席林建新意外離世，經家屬確認及警方報告顯示，排除他殺緣故，因飲酒過度引發心臟驟停，為意外死亡，特此澄清。

公開資料顯示，林建新1971年出生於福建連江，1990年學校畢業後在廣東台山經商創業起家後，於1995年赴美發展，他的產業遍布芝加哥、紐約、洛杉磯，以及中國多地。在美期間，林建新積極投身公益，推動成立在美華人社團，生前一直擔任美國華人華僑聯合總會主席，並在2018年推動成立美國中國留學生中心、2020年籌建費城的美國華人華僑博物館。值得注意的是，林建新在新冠疫情爆發初期向武漢捐贈了大量防護用品。