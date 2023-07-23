華人神探李昌鈺涉偽造證據致兩男冤獄數十年　美國法院判定須賠償

刑事鑑識專家李昌鈺被指控在1985年一宗謀殺案中「偽造證據」，導致美國康涅狄格州兩名男子無辜入獄數十年。

《美聯社》報道稱，美國法官7月21日宣判，李昌鈺有支付損害賠償的責任，金額將由陪審團決定。



報道稱，康涅狄格州男子柏奇與亨寧因被控在1985年12月1日殺死65歲男子卡爾而被判有罪，當時依據的證據之一正是有關李昌鈺提供證詞，稱在卡爾家中發現的一條毛巾上有血漬。

柏奇被判囚55年，30多年後法官下令本案重新審判。柏奇在2019年獲釋，案發時年僅17歲的亨寧，則在2018年獲得緩刑。法官撤銷兩人的重罪謀殺定罪後，他們便向法院提起錯誤定罪訴訟，將李昌鈺、8名警方調查人員及新密爾福鎮列入被告。

警方人員和新密爾福鎮必須接受陪審團審判，李昌鈺則因為原告請求的簡易判決已獲准，因此陪審團只需決定賠償金額。法官稱，李昌鈺並未及時提出豁免權抗辯，因此無法主張免責。

2023年5月21日，江蘇南通，李昌鈺在南通海外鄉賢僑團峰會上主持演講。（視覺中國）

2020年法官撤銷有罪判決後，李昌鈺曾表示，在其57年的鑑識生涯中，調查過8000多宗案件，但從未被指控蓄意提供不實證詞，「這是我必須替自己辯護的第一宗案件」。

惟法官指出，李昌鈺曾稱對毛巾進行血液反應測試，但沒有影音或文字記錄顯示有做過類同測試。此外，實際進行的測試顯示沾染物並非血漬。

現年84歲的李昌鈺曾任康涅狄格州法醫實驗室主任，但他未有回應法院的最新判決。他的其他案件正一併被檢視，包括被指控將一宗謀殺案的證物，未經正當程序帶離案發現場。

李昌鈺生於江蘇如皋，是美籍華人、刑事鑒識專家，台灣「中央警官學校」畢業，美國紐約大學生物化學碩士、博士。1998年，李昌鈺擔任康涅狄格州警政廳長，成為全美第一位出任州級警界最高職位的華裔人士。

李昌鈺曾鑑識多個全球重大案件，包括甘迺迪總統被殺案、尼克森「水門事件」、克林頓桃色案、「911事件」、美國橄欖球明星辛普森殺妻案、法醫調查南斯拉夫種族屠殺案及呂秀蓮「3·19槍擊案」等。