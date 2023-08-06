吉林舒蘭暴雨14死1失蹤　副市長等3公務員亡　雨量超歷史極值數倍

受今年第五號颱風「杜蘇芮」殘餘環流影響，內地多地暴雨成災。綜合內媒報道，吉林舒蘭市6日通報，截至當晚10時，暴雨已造成14 人遇難，1人失蹤。因搶險救災失蹤的4名公職人員中，已確認3人死亡，當中包括舒蘭市委常委、常務副市長駱旭東。目前，吉林舒蘭市的本輪降雨過程已基本結束。



舒蘭市開原鎮受洪水侵襲的道路和農田。（新華社）

據舒蘭市防汛抗旱指揮部，舒蘭市委常委、常務副市長駱旭東等4名公職人員，在赴舒蘭市開原鎮、金馬鎮抗洪搶險過程中遇險失蹤。事發後，舒蘭市組織多支救援隊伍進行緊急搜救，至6日已分別找到駱旭東，以及舒蘭市人民武裝部政委周昆訓、吉林市水利水電規劃院高級工程師倪峰的屍體。至於舒蘭市政府辦公室綜合二科科長張郅昭，則仍然失蹤。

在搶險救援中，舒蘭市進行預防性和緊急性兩次轉移，共轉移人員近2萬人。

舒蘭市從8月1日夜間開始出現連續降雨天氣，截至8月4日下午3時平均降雨量達111.7毫米。其中強降雨中心永勝林場降雨量達489.0毫米，是歷史最大值103.6毫米的4.72倍，另有9個站點降雨量達到歷史極值的2—4倍，最大雨強8月3日19時出現在金馬鎮，小時雨強達到95.7毫米。