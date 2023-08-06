不滿官媒將泄洪講成降雨　河北霸州災民赴市政府示威爆激烈衝突

近日華北暴雨成災，早前河北啟用7處蓄滯洪區分洪，包括位於廊坊霸州的東澱蓄滯洪區於1日啟用，霸州有民眾控訴泄洪令當地大面積被淹。據台媒中央社等報道，因為不滿官媒宣稱是降雨導致淹水，霸州的災民4日到霸州市政府高舉橫幅抗議，並與在場警察爆發激烈衝突。霸州官方5日發表公開信，坦承泄洪致災並承諾補償。



災民到市政府示威並與在場警察爆發激烈衝突（點圖放大）：

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中央社報道指，河北因為連日暴雨進行泄洪，陸續啟用7處蓄滯洪區吸納洪水。其中，位於霸州的東澱蓄滯洪區於1日凌晨2時啟用。霸州47個蓄滯洪區村街居民7萬3205人於啟用前一天被官方轉移。其後，蓄滯洪區因為承接源自北京的大清河洪水，變為一片汪洋。

官媒央視新聞4日早上報道稱，「8月2日，受降雨影響，河北霸州市霸州鎮部分村莊出現約0.4米到4米左右的積水」。央視新聞網目前已下架這一則爭議新聞。

因為不滿官媒宣稱是降雨導致淹水，多名霸州市災民4日前往當地政府大樓進行抗議，在現場高舉紅色橫幅布條：「還我家園，明明是泄洪原因，卻說降雨所致」。

現場短片顯示，在場官員與民眾溝通未果，有示威者向警方丟擲物品，一群黑衣人手持警察防暴盾牌衝向民眾，雙方推撞衝突。

網絡訊息顯示，因為央視稱降雨造成淹水，損失慘重的災民既憤怒又擔憂拿不到補償，因而群起找霸州當局討說法。

早前河北啟用7處蓄滯洪區分洪，包括位於廊坊霸州的東澱蓄滯洪區於1日啟用，霸州有民眾控訴泄洪令當地大面積被淹。（《澎湃新聞》）

霸州官方承諾補償

霸州5日發布名為「致廣大鄉親們的一封信」的公開信，表示面對異常嚴峻的防汛形勢，霸州東澱蓄滯洪區所有民眾聽從指揮、積極回應，義無反顧搬出自己久居的家園，市委、市政府和全市人民向蓄滯洪區的鄉親們表示「衷心的感謝和崇高的敬意」。

霸州當局又在公開信中承諾，全面做好受災補償，堅決做到依法快速、公開公正，將鄉親們關心的承包土地上的農作物、專業養殖和經濟林水毀損失；住房水毀損失；無法轉移的家庭農業生產機械、役畜和家庭主要耐用消費品水毀損失等等，依法依規給予補償到位，還有其他特殊情況，按政策給予補償。