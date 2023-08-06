｢5000人沒飯吃｣慈善組織負責人捐物資遭拒　罵涿州官員｢禽獸不如｣

受颱風杜蘇芮影響，近日京津冀地區迎來強降雨和強對流天氣，河北涿州成為重災區，大量居民受災。網傳內媒《南方周末》前記者、現職南方周末基金總幹事的鄭碩在微信朋友圈發文，提到他帶著物資去捐贈卻被拒絕，怒斥當地上至市委副書記，下至鎮書記都不做實事，「禽獸不如，天災遠不如人禍」。《香港01》向鄭碩本人查證，相關帖文的確由他發出。



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據鄭碩在其中一條帖文表示，涿州其中一個鎮的書記因為不想外人介入而拒絕南方周末基金的捐贈，但他收到該鎮求助稱「5000人沒有飯吃」，他手上更有錄音證據。

鄭碩大罵表示：「涿州市各級領導幹部，你們但凡有點尿性，是個人，都幹不出這些事。兩天時間，各種被拒絕，從市委副書記到所謂副指揮長、鎮書記，每一個主官湊的齊一撇一捺，說你們是畜生，都高抬你們，對外騙捐，對外不發，甚麼都一問三不知只知道對黨忠誠。」鄭碩又稱他們「禽獸不如，天災遠不如人禍」。

在另一則微信朋友圈帖文，鄭碩提到他在晚上守護著兩卡車的救災物資，「一天時間，見過了災情期間還能喝酒的地方領導，見過了一邊說我們沒啥災情一邊想讓物資入庫的鄉鎮幹部，見過了滿嘴政策協調一件人事不幹的協調組長。」

鄭碩稱，他也親眼目睹有市民自發送物資，救援隊員腳被泡到潰爛但凌晨仍在開會，基層公務員也兢兢業業工作到半夜。

不少內地網民關注鄭碩的言論，呼籲涿州及河北政府調查。有網民稱，「他敢聲稱證據全在，那不妨跟進聯繫核實一下。最重要的，是為了讓災民能夠盡快拿到支援物資，不要因為人渣的存在而忍飢挨餓，備受煎熬」。