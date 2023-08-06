暴雨下黑龍江農田成汪洋　「五常大米」今年將大幅減產？

黑龍江是內地糧倉，受颱風「杜蘇芮」殘餘環流影響，哈爾濱五常市自2日起連續多日降雨量超過100毫米，造成境內多個鄉鎮受災，不少民眾擔心當地著名的「五常大米」的收成情況。



根據官方資料，五常市是哈爾濱下轄九縣（市）中人口最多、耕地面積最大的縣級市，也是全國水稻五強縣之一。2022年，五常當地的大米年產量為192萬噸。

內媒《第一財經》6日報道指，目前五常當地暴雨已經停歇，有農民在直播中表示，目前很多地勢較低的地被水淹了，雖然雨停了，但很多稻田的苗還沒從水裏露出來，基本就絕產了。在直播畫面中，主播表示，當地很多水田地還是一片汪洋。

該農民表示，自己共有約45畝地，目前只有幾畝地倖存。稻子還有一個月就要成熟秋收了，自己大概損失了10多萬人民幣。

但也有一些農戶的情況較為樂觀。有商家表示，其總共擁有500多畝地，大約有60畝地受洪災影響，還有400多畝地未受影響。今年本身氣溫就太低，所以產量本來就會受影響。不過，今年的產量應該還是會超過往年的一半，價格也會相對往年偏高。

內媒《澎湃新聞》引述當地一名農民稱，「正是稻子抽穗期，遇到大水兩三天，基本就是絕產，現在農民的心都揪著，都在默默祈禱不要再持續下大雨了。種地不容易，忙活了大半年，從春天就一直往地裏撒錢，地多的投了幾十萬。眼看還有兩個月要秋收了，卻被大水淹沒」。

另外一名農民稱，「從小到大我沒見過這麼大的雨。看雨勢我們心裏也知道兇多吉少，看著地裏長得特別好的稻子，心裏就很難過」。