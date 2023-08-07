涿州水災｜價值3億逾400萬本圖書受損　中圖網CEO黃平直播痛哭

近日受水災嚴重打擊的河北涿州是內地出版業的重要圖書倉儲基地，大量藏書倉庫受損嚴重。內媒報道指，內地龍頭企業「中圖網」共有價值3億（人民幣，下同）的逾400萬冊圖書遭受損失。中圖網創始人、行政總裁黃平事後在網絡直播上講述相關經歷時，不禁掩面而泣。



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綜合《澎湃新聞》等報道指，中圖網官方早前稱，「這是企業成立25年來遭遇的最致命的損失和打擊」。在8月4日，黃平在直播中談及這次受災情況。黃平回憶稱，災害來臨時，公司了解到可能有風險，便把低處的書往高處放，但因為庫存書籍太多，庫房剩餘空間有限，加上停電，電梯停運，臨時又請不到搬運工，搬運效率很低，導致書籍無法及時挪走。

黃平稱，公司還買了兩千個沙袋，但由於洪水來襲，加上人力不足，部分沙袋運不過來。從得知洪水將至，員工就在全力堆疊沙袋、搬運圖書，但洪水來得太過迅速，大家只能眼睜睜看著倉庫進水，圖書被泡。

黃平稱，當水勢過大不得不放棄搶救圖書從倉庫撤離後，員工退到了辦公室的四樓，等待救援，在洪水包圍的孤樓裏度過了一夜。

黃平稱，他至今還記得被困的一名年輕同事說過的話。救援時，這名年輕同事護送著孕婦和孩子等其他同事先離開，他最後才走。眼看著水位不斷升高，這名年輕同事說當時自己已經做好了犧牲的準備。

根據資料，中圖網於1998年由黃平創辦，是國內最早的網上圖書銷售平台之一。在與互聯網主流平台的競爭中被邊緣化後，中圖網從2002年開始及時轉向做圖書尾貨的銷售，逐步穩定下來，有了自己的銷售渠道和讀者群。

未拆封的書漂浮在水中，用牛皮紙包裹的成捆書籍已被淹到一半。雖然出版社奮力自救，但仍舊損失慘重：

除了中圖網外，還有多個圖書出版商或銷售商捐失慘重。北京時代華語國際傳媒股份有限公司預估損失2億多元，庫房規模近8000平方米，圖書存量360多萬冊，幾乎全軍覆沒。

步印文化倉庫總共約3400平米，存有圖書280萬本，預計此次損失7000萬。