颱風卡努｜8.7靠近日本九州南部 　吉林省或於10日再遭風雨侵襲

受今年第五號颱風「杜蘇芮」殘餘環流影響，吉林省舒蘭市從8月1日起降雨，截至8月4日下午3時平均降雨量達11.7毫米，超過歷史極值103.6毫米。據當地6日通報，截至當晚10時，舒蘭市暴雨已造成14人遇難，1人失蹤。

隨著今年第六號颱風「卡努」7日晚向日本九州島南部一帶沿海靠近，未來繼續北上，或將於10日至11日再給吉林省帶來風雨影響。



8月7日，中央氣象台發布海洋天氣公報顯示，中國東部和北部海域將受颱風「卡努」影響。8月7日白天至9日夜間，東海東部和西南部海域、台灣海峽、台灣以東洋面、巴士海峽、南海大部海域、北部灣、黃海東部海域將有6~8級、陣風9~10級大風，其中東海東北部的部分海域的風力可達9~11級、陣風12~13級，颱風「卡努」中心經過的附近海域風力可達12-13級、陣風14-15級。

中央氣象台8月7日預測，颱風「卡努」將繼續北上影響吉林。（中央氣象台）

此外，吉林省氣象局8月7日發布本周天氣預報信息顯示，今年第6號颱風「卡努」（強熱帶風暴級）的中心7日05時位於日本九州鹿兒島偏南方大約430公里的西北太平洋洋面上（北緯27.7度、東經130.9度），中心附近最大風力有10級（28米/秒），中心最低氣壓為970百帕，七級風圈半徑320公里，十級風圈半徑120～160公里。

預計，「卡努」將以每小時5公里左右的速度向北偏東方向緩慢移動，7日晚上開始在日本西南部海面轉向北偏西方向移動，移速逐漸加快，強度將有所增強，並向日本九州島南部一帶沿海靠近。未來颱風繼續北上，可能於10至11日給吉林省帶來風雨影響。

由於目前西太平洋副熱帶高壓活動複雜，大氣環流的不穩定性較高，因此，「卡努」的移動路徑和對吉林省的影響仍有很大的不確定性。