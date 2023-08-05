吉林舒蘭市暴雨成災致1死　4人失聯包括副市長

受今年第五號颱風「杜蘇芮」殘餘環流影響，內地多地暴雨成災，在吉林舒蘭市，從8月1日夜間開始連續降雨，強降雨導致1人遇難、4人失聯，其中還包括當地副市長。



截至8月4日晚間7時30分，舒蘭市強降雨已造成1人遇難、4人失聯。報道指，一名副市長被水沖走，舒蘭市委宣傳部工作人員5日上午確認此消息屬實，但具體情況仍不清楚。該工作人員又指，已成立專門的搜救組搜救，失聯4人是分兩組的。

截至4日下午3時，舒蘭市平均降雨量達111.7毫米。其中，強降雨中心永勝林場降雨量達489.0毫米，為歷史最大值103.6毫米的4.72倍，另有9個站點降雨量達到歷史極值的2至4倍。當地陸續疏散受災群眾1萬4380人。目前，共有13.4萬人受災，7個鄉鎮受災嚴重，當地仍有發生洪水、崩塌、地面塌陷、土石流等風險。

舒蘭市開原鎮受洪水侵襲的道路和農田。（新華社）

據中央氣象台消息，昨日，內蒙古東北部、黑龍江中部、吉林東部、遼寧東部、河北東部和南部、山西中部等地部分地區出現大雨或暴雨，吉林通化、遼寧撫順和本溪、河北石家莊和滄州等局地大暴雨（100至180毫米），撫順清原局地205毫米；上述地區最大小時降雨量40至95毫米，遼寧撫順局地104.8毫米；吉林東部、河北南部、山西北部、陝西北部等局地出現雷暴大風。四川盆地西部、雲南東部、廣西東南部、廣東西南部等地部分地區出現大到暴雨，雲南昆明、廣西防城港和北海、廣東湛江等局地大暴雨（100至206毫米）。

預計未來三天，廣西中南部、廣東西南部、海南島西部、雲南等地部分地區有大到暴雨，局地大暴雨；今日至明日（6日），青海中東部的部分地區有中到大雨，局地暴雨。今日白天到夜間，華北、黃淮等地部分地區有中到大雨，局地暴雨；遼寧南部、山西東南部、河北南部、山東中北部和南部、河南中北部、安徽北部、江蘇北部、浙江東部等地的部分地區將有8至10級雷暴大風或冰雹天氣，局地風力可達11級。中央氣象台今晨繼續發布強對流天氣黃色預警。