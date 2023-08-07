美國務院稱支持菲律賓｢合法海洋活動｣　中方：罔顧事實　堅決反對

8月5日，中國海警為阻止菲律賓向坐灘仁愛礁的軍艦運送用於維修加固的建築物資，對菲方船隻實施了水炮驅離措施。對此，菲律賓方面指中方行為「非法」且「危險」，美國務院稱支持菲律賓的「合法海洋活動」。



中國海警局今日（7日）批評菲律賓的做法，敦促菲方從仁愛礁拖走「坐灘」軍艦，恢復原狀。外交部指出，仁愛礁歷來是中國南沙群島的一部分，菲方舉動侵犯中方主權，違反《南海各方行為宣言》，中國海警船依法予以攔阻，無可非議。美國國務院罔顧事實，發表聲明攻擊中方正當合法海上維權執法行動，為菲方非法挑釁行為站台背書，中方堅決反對，促美方停止利用南海問題搬弄是非。



菲律賓海岸警衛隊6日指責中國海岸警衛隊在南海攔截並用水炮攻擊一艘菲律賓軍用補給船，批評行為是「非法」且「危險」的。

中國海警局新聞發言人7日批評菲律賓的做法，並敦促菲律賓從仁愛礁（菲律賓稱阿雲金暗沙（Ayungin Reef），又譯作「第二托馬斯淺灘」Second Thomas Shoal） 拖走「坐灘」軍艦，恢復仁愛礁的原狀。

今日，外交部發言人針對相關問題回應表示，仁愛礁歷來是中國南沙群島的一部分。仁愛礁問題的歷史經緯十分清楚。1999年，菲律賓派一艘軍艦在仁愛礁非法「坐灘」，企圖改變仁愛礁「現狀」，中方當即提出嚴正交涉，要求菲方拖走該軍艦。菲方多次承諾將拖走該軍艦，但直到今天尚未履行承諾。不僅如此，菲方還企圖對該軍艦大規模維修加固，實現對仁愛礁永久占領。8月5日，菲律賓不顧中方一再勸阻和警告，派出2艘船只擅自闖入仁愛礁海域，企圖向非法「坐灘」軍艦運送用於大規模維修加固的建築物資。菲方舉動侵犯了中方主權，違反了《南海各方行為宣言》。中國海警船依法予以攔阻，並采取了警示性執法措施，現場操作專業、克製，無可非議。

發言人表示，美國國務院罔顧事實，發表聲明攻擊中方正當合法海上維權執法行動，為菲方非法挑釁行為站台背書，中方堅決反對。一段時間以來，美國慫恿、支持菲律賓維修加固仁愛礁「坐灘」軍艦，甚至派軍機軍艦在海上配合支持菲方，並動輒以履行《美菲共同防禦條約》來威脅中方。美方這一做法是明目張膽地為菲方侵犯中方主權撐腰打氣，其圖謀是註定不能得逞的。

發言人強調，南海仲裁案是美國幕後操縱的、以法律為幌子的政治鬧劇。其所謂裁決違反了包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，是非法的、無效的。美方拿這一非法裁決說事，絲毫不能影響中方依法維護自身領土主權和海洋權益的堅定決心和意志。中方敦促美方停止利用南海問題搬弄是非、挑撥離間，切實尊重中方在南海的領土主權和海洋權益，尊重地區國家為維護南海和平穩定所作的努力。