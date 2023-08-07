水炮攻擊只是警告　拿下仁愛礁不是中國現階段目標

小馬可斯（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.）政府上台以來，中菲關係雖然不能用急轉直下來形容，但是說風雲再起也不為過。繼今年4月菲律賓公開新增四個軍事基地給美國使用引發中國抗議後，中國海警8月5日為了阻止菲律賓向坐灘仁愛礁的軍艦運送用於維修加固的建築物資，對菲方船隻實施了水炮驅離措施。這是中國海警2021年11月以來首次對菲律賓為坐灘船隻進行補給的行動使用水炮。

事發後，菲方譴責中方行為是「非法」和「危險」的，美國國務院在一份聲明中譴責中國，站隊菲律賓。8月7日，中國海警局新聞發言人就仁愛礁問題答記者提問，呼籲菲方接受中方建議，通過商談，探討管控仁愛礁局勢的具體措施。

菲律賓相關軍艦1999年5月開始坐灘，過去24年中菲之間發生過一系列海洋爭端，但整體上中國默認菲律賓對坐灘軍艦進行補給的行為。現如今中國的強硬舉動顯然意有所指，這和小馬可斯政府上台後親近美國的舉動密不可分。

中國網絡照顯示菲律賓坐灘在仁愛礁的破船已經鏽蝕不堪。（圖源：南海研究論壇）

美國積極增加在菲律賓的軍事基地，為可能發生的南海和台海衝突做準備，有綁定菲律賓的意圖。中國不會坐視不管，不會容忍菲律賓為美軍可能介入衝突提供支持。在仁愛礁問題上的強硬立場是中國對菲律賓發出的警告。

回望過去，歷次中菲南海爭端都以菲律賓的失勢告終。20世紀90年代中菲美濟礁鬥爭中，中國完全佔據了美濟礁，使該島礁成為中國的一個永久前哨。2012年中菲黃巖島對峙後，中國完全控制了黃岩島。2013年菲律賓提起南海仲裁後，中國在南海開啟了全方位的填海造陸行動，形成了對南海尤其是南沙的有效管控。

本輪南海對峙中，中國不排除會採取措施逼退菲律賓在仁愛礁的坐灘軍艦。用水炮驅離菲律賓補給船隻只是初步手段，如果菲律賓的補給行動遲遲無法進行，菲律賓執行坐灘任務的士兵是否會撤離，菲律賓的軍艦會否被拖走，這些都不是完全不可能的。

2023年初菲新任總統小馬可斯對中國進行了訪問。圖為會談前，習近平在人民大會堂北大廳為小馬可斯舉行歡迎儀式。（新華社）

根據中國海警局新聞發言人的話，中國「再次呼籲菲方接受中方建議，通過商談，探討管控仁愛礁局勢的具體措施。」這意味着中國並未將路完全堵死，中國也不想通過拿下仁愛礁將小馬可斯政府趕到中國的對立面。

小馬可斯政府在解釋為美軍增開軍事基地的行為時多以協防南海作為理由，中國的強硬態度將再次讓菲律賓面臨艱難選擇：美國的聲明第一時間發出了，美軍的協防是否會到位是未知數。

中國希望菲律賓認識到美軍不僅難以協防南海，還有將菲律賓拉入台海危機的可能。水炮驅離只是警告，拿下仁愛礁不是目的，阻止小馬可斯政府無限靠向美國才是現階段當務之急。