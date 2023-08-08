內媒：萬達集團多人涉貪腐被公安機關帶走　包括高級副總裁劉海波

今日（8日），《澎湃新聞》引述知情人消息，萬達集團高級副總裁劉海波因涉及貪腐被公安機關帶走，被帶走的更具體原因目前不詳。除了劉海波之外，萬達集團還有多人因牽扯貪腐也被帶走。劉海波分管萬達集團的投資業務，2010年加入萬達集團。



萬達集團高級副總裁劉海波被公安機關帶走。（大連萬達商業管理集團股份有限公司）

劉海波畢業於北京航空航天大學。1991年7月至1994年2月，他在北京航空航天大學電子工程系擔任教師；1994年2月至2010年6月，曾擔任裕景興業（廈門）有限公司副總經理。2010年7月，劉海波加入大連萬達商業集團，先後擔任總裁助理、發展部常務副總經理、發展部總經理、區域總經理、集團首席副總裁、高級副總裁等職位。公開資料顯示，劉海波在8月1日還有公開露面。

萬達集團高級副總裁劉海波被公安機關帶走。（資料圖片）

報道指，知情人士稱，此次劉海波被帶走涉及萬達內部反腐，萬達集團董事長王健林對於腐敗行為始終保持高壓態勢。

萬達審計部成立於2001年，成員由財務、工程、預算、土木水電各專業人才組成。成立以來，萬達審計中心查處了多起內部貪腐事件。資料顯示，2006年，萬達處分7名員工；2008年開除3人和降職1人，2009年處分13人，2010年處分員工10人，2011年處理違規員工43人，2012年處分員工64人，2013年處分員工180人。