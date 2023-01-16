打人後以209萬和解？　多人曾因假冒王思聰行騙被判刑

上海靜安警方日前通報稱，王某某等人毆打路人致輕微傷。有傳王某某為萬達集團董事長王健林之子王思聰，後者以209萬（人民幣，下同）與傷者和解。但有消息指，涉事者非王思聰，付款和解一事是造假。

在「王某某」真實身份未明之際，有消息指，此前曾有多人因假冒王思聰行騙被判刑。



1月12日，上海靜安警方通報稱，1月11日4時許接報南京西路一商務樓門口有人被打。打人者為「王某某」，因不滿陳某某對其拍照，兩人發生爭吵，「王某某」將對方毆打成輕傷。

《新京報 》指出，從權威消息獲知，王某某是萬達集團董事長王健林之子王思聰。1月13日，網傳王思聰發朋友圈稱已付209萬與傷者和解。隨後有微博大V表示，該消息疑為假消息，網傳朋友圈截圖，與王思聰朋友圈頭像不符。

事實上，此前曾有多人因假冒王思聰行騙被判刑。

2017年2月11日，湖南籍的王某將微信帳號改為「wangsicongL」，暱稱改成「王思聰」，並購買他人的微信帳號、銀行卡、支付寶；2月19日，在民警以涉嫌詐騙罪刑事拘留王某前，他以「王思聰」的身份詐騙超過2萬元。

2017年7月26日，常山法院判決，王某犯詐騙罪成判囚1年，緩刑1年半，罰款3萬元。

判決書顯示，王某以「萬達集團銷售超3000億元，要在群中發1.5億元紅包」為由建立微信群組，要求被害人掃碼支付358元、500元入群門檻費，加入其事先建立的支付寶經費群「元宵節1.5億紅包慶祝群」中。

隨後，王某又以萬達集團管理員的身份，聲稱為防止有人使用外掛搶紅包，需繳納1000元的保證金。常山檢察院統計，王某以前述手法一共行騙20160元。

2021年9月，天生聲音酷似王思聰的張某某，在微博上發現胡女士對王思聰的「愛意」留言後，遂冒充王思聰實施婚戀詐騙。張某某添加胡女士的微信好友後，一直用語音與她聊天，並假裝不小心被識破身份，騙取對方信任。

雙方聯繫一段時間後，張某某突然以同意見面甚至結婚為由，多次向胡女士索要路費、彩禮費等，胡女士單純以為是「王思聰」在考驗自己的誠意，於是前後向對方轉帳了3萬餘元。

警方立案調查，凍結張某某的銀行帳戶，但他抱有僥倖心理，又突然現身聯繫胡女士，企圖協商退錢，並要求胡女士撤案。為了能夠盡快解凍帳戶，張某某親自到派出所說明情況，最終在警方的追問下百口莫辯，將詐騙經過和盤托出。

張某某事後已將詐騙的3萬餘元如數退還，但因涉嫌詐騙罪，被警方依法刑事拘留。