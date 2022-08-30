王思聰卸任萬達董事職務　曾因質疑連花清瘟及挑戰防疫政策被封禁

據內媒報道，前中國首富王健林獨生子王思聰退出大連萬達集團董事職務。



萬達集團目前由大連合興投資有限公司及王健林共同持股。（VCG）

國家企業信用信息公示系統顯示，周一（29日），大連萬達集團股份有限公司發生工商變更，王思聰已退出董事職務。

公開資料顯示，該公司成立於1992年9月，註冊資本10億元人民幣，目前由大連合興投資有限公司及王健林共同持股，王健林為公司董事長、法定代表人及實際控制人。

王思聰今年4月發表質疑連花清瘟的言論。（微博）

王思聰向來憑藉花邊新聞及出格言論吸引關注，今年4月14日，他轉發了一則內容為「世衛組織『推薦』連花清瘟，誰告訴你的」的微博，並要求證監會嚴查以嶺藥業；其後更被曝曾在微信朋友圈挑釁內地防疫政策，「每天早上的核算（酸）檢測，檢測的不是陽性或陰性，而是奴性和血性」。

4月19日，王思聰的微博帳號因「違反相關法律法規」，而被禁言；4月27日，其微博帳號被徹底封禁，四千萬粉絲及以往帖文被「清零」。

而再較早前，王思聰向「姬圈（女同性戀的圈子）第一網紅」孫一寧求愛被拒後，與對方開展罵戰，還被指「愛而不得」竟使出言辭威脅、線下騷擾等惡劣手段。官媒對事件表示關注，並指王思聰的所作所為令人脊背發涼，其行為早已逾越了男女之間「談情說愛」的正常界限，踏入了遊走在法律與到的邊緣的「危險地帶」。