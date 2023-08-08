深圳優化陸路口岸通關環境　包括保持公廁衛生、減少等車時間等

周一（7日），深圳市政府口岸辦公室發布18條措施，進一步優化陸路口岸通關環境、通關便利化以及通關體驗。包括保持口岸公廁環境衛生、提供免費「尿袋」、減少旅客在皇崗口岸的等車時間等。



圖為深圳羅湖邊檢站。（新華社）

深圳口岸辦指，自恢復通關以來，出入境旅客人數呈現階梯式增長態勢，深港陸路口岸採取了一系列措施，保障旅客通關順暢、安全。

措施包括拆除應急臨時用房、雜物間等建築物。高標準保持口岸公廁環境衛生；清拆清退與城市形像不符的落後業態，重點整治跨境巴士在口岸區域違規營運現象；聯合屬地政府常態化整治口岸外圍黑車拉客等非法行為。

完善口岸便民服務功能，提供免費諮詢、「尿袋」、飲用水、行李手推車、殘疾人專用輪椅、應急藥箱等服務；在深圳灣口岸2號崗至口岸外圍加裝半永久性鋼結構雨棚，為旅客遮雨防曬；在蓮塘口岸試點增設失物招領處，完善蓮塘口岸垂直升降機等設施。

皇崗口岸的臨時旅檢大樓。（資料圖片）

進一步優化旅客通關動線。加強口岸現場管理，解決羅湖口岸旅檢樓1號門逆流問題；在皇崗口岸設置跨境巴士擺渡專用快捷通道，方便車輛快速通行，減少旅客等車時間；將福田口岸15號門開放時間（7：00-15：00）延長到晚上20：00，並根據人流量實施動態調節管理。

系統梳理完善通關標識標牌，在羅湖、福田、深圳灣、蓮塘口岸率先完善繁體中文、英文標識標牌；進一步增強口岸區域手機信號覆蓋，提升口岸通道內免費WI-FI速率和穩定性，滿足高峰期通關查驗和旅客出行需要。

在口岸設立臨時便民金融服務點，宣傳深港跨境支付有關政策及辦理渠道，協助香港旅客掌握微信、支付寶、雲閃付等掃碼支付使用功能。在貨車出入境查驗或候檢場地，設立貨車司機臨時避暑場所，提供飲用水和方便食品，為接受通關查驗的司機朋友提供便民服務。