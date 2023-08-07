深圳辦防汛演練　出動各類救援力量3246人　香港全程參與密切聯動

為檢驗深圳全市颱風暴雨應急體系和應急處置能力，進一步密切粵港澳大灣區和相關城市應急聯動協作機制，8月5日上午，深圳市突發事件應急委員會舉辦「應急使命·2023」防汛演練暨三防工作會議，香港特別行政區全程參與演練。



記者了解到，此次演練共投入武警、民兵、消防、危化、交通、水務等各類搶險救援力量109支3246人，香港特區政府飛行服務隊、深圳市公安局特警支隊警務航空大隊等救援直升機4架，固定翼、多旋翼等各類無人機20架，消防車、運兵車、救護車、排澇泵車等各類搶險救援車輛266輛，救援艇、排澇機器人、防汛物資等各類搶險裝備和物資220類12572輛（件）參加演練。其中，在口岸受淹應急處置場景演練中，深港密切聯動，聯合檢驗了口岸滯留旅客安撫與勸返、直升機偵查、醫療救護等科目，香港特別行政區共計出動直升機1架，隊伍8支，155人。

本次演練聚焦特大暴雨災害防禦、城市嚴重內澇處置、超標準洪水應對、災害事故搶險救援等深圳防汛防颱風重點任務，設定了地下空間綜合體受淹、口岸滯留人員轉移、下穿隧道積水、市指揮中心斷電斷網4個主場景和危化品生產安全事故救援、水庫防汛搶險、基坑坍塌救援、建築工地搶險4個分場景。通過實兵實裝演練，重點檢驗提升聯合指揮決策、軍地應急聯動、地下空間防汛搶險、大規模人員疏散轉移、受災群眾安置救助、群眾自救互救、「五斷」綜合保障、依照預案決策調整、輿情引導管控、應急物資調撥等10個方面能力。

演練結束後，深圳市三防辦分析了超強颱風杜蘇芮災害影響和全市三防工作形勢。應急管理部國家自然災害防治研究院黨委書記楊思全，暨南大學應急管理學院唐攀教授代表專家組對此次防汛演練作了專業點評。認為此次演練各場景情景設計貼近實際、組織嚴密、針對性強、聯動有效，各場景各環節銜接緊湊，充分展現了各類應急救援隊伍良好的專業素質和協同作戰能力。演練目標任務圓滿完成，達到了檢驗預案、磨合機制、鍛煉隊伍的效果。

省應急管理廳對此次防汛演練給予充分肯定，認為此次演練全面檢驗了綜合應對重特大暴雨洪澇災害和有效處置重特大災險情能力，對全省其他地區組織開展防汛演練具有良好的示範和借鑒意義。