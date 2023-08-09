李強召開國常會：確保水災後無大疫　向小微企業等提供信貸支持

總理李強8日主持召開國務院常務會議。會議指出，當前汛期仍未過去，後期還有颱風登陸、局地強降雨的可能，要千方百計保障好受災群眾基本生活，確保大災之後無大疫，做好市場保供穩價，盡快恢復災區正常生產生活秩序，向小微企業等提供信貸支持等。



會議強調，近期受颱風和強降雨影響，部分地區遭遇嚴重洪澇災害，黨中央高度重視，習近平總書記始終牽掛各地受災群眾，多次作出重要指示，親自部署、親自指揮，對持續做好搶險救災、搶修恢復特別是受災群眾生活保障等提出明確要求。

會議指出，要繼續全力搜救失聯人員，最大限度減少人員傷亡。千方百計保障好受災群眾基本生活，保證他們有飯吃、有衣穿、有臨時住所、有乾淨水喝、有病能及時得到醫治。全面做好環境消殺和衛生防疫，確保大災之後無大疫。加快修復道路、供電、供水和通信等設施，做好市場保供穩價，盡快恢復災區正常生產生活秩序。抓緊修復災毀田塊和農業設施，加大農資供應保障力度，組織農民積極補種補救。

會議指出，要迅速啟動災毀房屋恢復重建，確保受災群眾入冬前能夠回家或搬入新居、安全溫暖過冬，加快推進學校、醫院、養老院等公共設施恢復重建，保證每一名受災學生都能按時開學返校。要著眼長遠，加強北方地區水利等基礎設施規劃建設，提高水旱災害防範應對能力。

會議要求，要迅速撥付各類救災資金，能預撥的提前預撥，提早進行補償救助。金融機構要加強對受災地區的經營主體特別是小微企業、個體工商戶，以及農業、養殖企業和農戶的信貸支持，開通保險理賠綠色通道，能賠快賠、應賠盡賠，最大限度減少洪澇災害對經濟社會發展和人民生活的影響。