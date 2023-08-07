舒蘭副市長駱旭東因公殉職　生前最後一段影片語音曝光感動全網

截至8月6日晚10時，吉林省舒蘭市暴雨已造成14人遇難，1人失蹤。因搶險救災失蹤的4名公職人員中，3人確認死亡，其中包括舒蘭市委常委、常務副市長駱旭東。

今日（7日），駱旭東生前最後一段語音及影片畫面曝光。



據央廣網報道，此前赴舒蘭市開原鎮、金馬鎮抗洪搶險過程中遇險失聯的舒蘭市委常委、常務副市長駱旭東，舒蘭市人民武裝部政委周昆訓，吉林市水利水電規劃院高級工程師倪峰在暴雨中因公犧牲。

另外1名失聯人員舒蘭市人民政府辦公室綜合二科科長、四級主任科員張郅昭，仍在全力搜救中。

吉林省舒蘭市政府發布的一段影像中可以看到，駱旭東和其他兩名公職人員張郅昭、倪峰在接到災情後，匆匆下樓奔赴抗洪搶險現場的身影。

駱旭東生前的最後一段微信語音亦隨之公布，一段長達16秒的語音中，他告訴對方：「你不用問誰，氣象局那個副局長給咱的提示是，這個形成山洪的可能性是100%，所以說你所有經過的村必須全部轉移，不要抱有僥倖心理，堅決不。」

吉林省委書記：沉痛悼念犧牲同志

8月7日，吉林省省委書記景俊海就3位犧牲公職人員事蹟作出批示，他對三位同志不幸犧牲表示沉痛悼念，向其家屬致以親切慰問，向所有奮戰在搶險救災一線的同志們致敬。同時，要求全省上下發揚連續作戰精神，匯聚團結奮鬥力量，眾志成城堅決打贏防汛抗洪救災這場硬仗。

東北災情亦牽動著全國民眾的心，舒蘭副市長及幾位公職人員因公殉職的感人事蹟，亦引發網民在網絡悼念：

為人民的利益而犧牲，當代的當官的楷模



為人民服務的好幹部，一路走好



好幹部為啥是這結局呀，這讓人心裡好難受啊



不知道那些作秀的有專人打傘的那些幹部怎麼想，不會覺得良心不安嗎？



一路走好千古英雄，希望國家能善待你家人

