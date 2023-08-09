北京洪水｜33人死亡18人仍失蹤　129萬人受災近6萬間房屋倒塌

受颱風「杜蘇芮」影響，7月29日至8月2日，北京遭遇了特大暴雨災害。官方今日（9日）通報稱，截至8月8日24時，全市因災死亡33人，仍有18人失蹤。



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北京市委常委、市政府常務副市長夏林茂表示，截至8月8日24時，全市因災死亡33人，主要由洪水沖淹、沖塌房屋等原因造成；因搶險救援犧牲5人。還有18人失蹤，包括1名搶險救援人員。

夏林茂表示，「在此，我代表北京市委、市政府，向因公犧牲同志和不幸遇難者表示沉痛的哀悼！向他們的家屬表示最誠摯的慰問！」

此次洪澇災害共造成近129萬人受災，房屋倒塌5.9萬間，嚴重損壞房屋14.7萬間，農作物受災面積22.5萬畝。目前這些災害損失仍是階段性數據，造成的財產損失還在持續統計中。

截至8月8日傍晚，全市累計轉移群眾8.2萬餘人，當局利用村委會、學校、體育館、保障性住房等場所，集中安置受災群眾。

門頭溝31萬餘人受災 佔全區人口77%

門頭溝區區委書記喻華鋒表示，7月29日以來的這場歷史罕見的極端強降雨，使門頭溝區遭遇了有記錄以來破壞程度最強、受災範圍最廣、經濟損失最大的自然災害。

初步統計，全區受災人口約31萬人，約佔全區人口77%；房屋倒損8418間、嚴重損壞26493間；城鄉道路、電力、供排水、通信等基礎設施大量損毀；全區有40個村需要重建，有47%的村全面受災，其中11個村需要重建。