北京暴雨｜列車員安撫受困乘客爆紅　稱中國鐵路有速度更有溫度

受今年第5號颱風杜蘇芮影響，京津冀地區日前持續強降雨，北京豐台至沙城鐵路（豐沙線）7月30日出現嚴重水災，一列下午17時09分開往北京豐台的K396次列車更因暴雨在中途滯留，吃喝等物資供應都出了問題。



當時，乘務員趙陽不斷安撫乘客，更一度哽咽稱「我是個女人，也是別人家的孩子」，結果在網絡爆紅，不少網民表示心疼。周四（3日），趙陽在「人民日報評論微信公眾號」撰文，向外界講述心聲。她表示：「中國鐵路有速度，更有溫度。」



K396次列車從烏海西開往北京豐台，但因暴雨遭遇突發事件，在中途停留。趙陽當時表示，他們下車時發現前面有2處坍方，且工作人員走了7、800米來回運回物資。她叮囑乘客：「領取物資千萬不要擁擠，不要發生任何危險」，「我就是穿了這身衣服，我得對得起大家！」，她一度哽咽表示，「我是個女人，也是別人家的孩子，我就是穿了這身衣服，我得對得起大家！」，其安撫旅客的表現獲得內地網民一致稱讚，亦有不少網民表示心疼。

周四，趙陽撰文指出，自己常年值乘的K396次列車，旅客多為去北京看病的病人，暑期還有不少老人、兒童和研學團。事發當日，列車因暴雨被迫臨停落坡嶺，出於安全考慮只能原地等待。可隨著時間流逝，食物見底，吃飯成為擺在面前的首要問題。當時，一眾員工沒有猶豫，下車去往附近商店採購，路程有700多米，現場可見兩處塌方。

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「暴雨傾盆、渾身淋透，泥沙濕滑、難以站穩，湍急的水流在身邊咆哮而去」。雖然情況惡劣，但趙陽表示，群眾有所盼，他們黨員必須衝鋒在前，「力氣不夠，就把三四十斤的水罐分段運送；手拿不住，就把裝滿食品的塑料袋掛在肩上。我們有鐵肩膀，扛得住沉甸甸的責任」。

她又指，任務繁重，挑戰艱鉅，絕不可能憑一人之力，唯有發揮基層黨組織的戰鬥堡壘作用，才能在危難中撐起「避風港」。事件中，黨員突擊隊迅速組建，列車長有序發令，他們分車廂對旅客開展信息登記，「有殘疾的腫瘤患者即將斷藥、有白血病患兒不及時輸血將面臨生命危險」。

另在雨中，直升機迫降困難，他們就聯繫汽車將患者轉運；只有一位廚師，員工就幫忙洗菜炒菜；面對水庫漲水臨近且隨時可能塌方，迅速組織分批轉移，員工都爭著留下看護老人、病人和小孩。

最後，趙陽表示，其30多個小時沒合過眼，把能吃的全部讓出，還要面對未知天氣。而當他們帶回物資時，隔窗看見的旅客紛紛焦急地湧向餐車，令物資被堵，不能順利發出。情急之下，她遂站在高處，拿起擴音器維持秩序，哽咽呼喊，結果換來旅客異口同聲的回答「好！」。她在文中大讚旅客的好，稱只要他們推心置腹、真誠服務，旅客就願意理解、給予信任、主動幫忙維持秩序，「這就是血肉聯繫，百姓掂量你，就從這一點點小事看起」。

值得一提的是，影片曝光後，有友人問作為「愛哭包」的趙陽：「這次這麼難，你車上咋沒有哭？」對此趙陽表示，人在事上磨，她和他們黨員突擊隊必須經受考驗。