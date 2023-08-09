中國首條直通中越邊境高鐵開始鋪軌

據微信公眾號「南寧鐵路」，8月8日上午9點30分，在廣西防城港市境內，鋪軌機將一組500米長的鋼軌鋪設到防城港至東興鐵路預鋪好道碴、軌枕的道床上，標誌著中國首條直通中越邊境的高鐵——防東鐵路進入鋪軌階段。



標誌著中國首條直通中越邊境的高鐵——防東鐵路進入鋪軌階段。(觀察者網)

防東鐵路處於中國沿海鐵路最西端，是通達中國與越南唯一海陸相連的口岸城市東興市的首條鐵路。線路自防城港北站南端引出，向西南至東興市站，途經防城港市江山鎮、東興市江平鎮，正線全長46.9公里，設防城港北站、東興市站，預留江山半島站，設計時速200公里，基礎設施預留時速250公里條件。

防東鐵路全線鋪軌施工106.7公里，鋪道碴28萬立方米，鋪道岔27組。這條鐵路沿邊沿海，背靠十萬大山，地形地貌複雜，共有8座隧道、32座橋樑，橋隧比達68%，長鋼軌運輸和鋪設風險高、難度大。鋪軌施工過程中，施工單位採用人工配合機械裝置預鋪道砟、布枕，再由先進的履帶式鋼軌牽引車拖拉500米長鋼軌進行鋪設，具有安全性好、工序少、效率高、施工範圍廣等特點，有效確保鋪軌順利。

截至目前，防東鐵路全線隧道、橋樑工程已全面完成，路基工程完成90％，站前工程總體完成97％。按施工計畫，今年9月底前完成全線鋪軌施工，12月底具備開通營運條件。

防東鐵路項目是《「十四五」推進西部陸海新通道高品質建設實施方案》通道內聯外延重點工程之一，開通營運後，防城港至東興將結束無鐵路交通歷史，兩地通行時間將從目前60分鐘縮短至20分鐘左右。邊境口岸城市東興市將接入全國高鐵網，中國高鐵與越南雲屯至芒街高速公路間公鐵聯運轉換距離縮短至5公里，打通北部灣經濟區乃至粵港澳大灣區通向東盟國家的高鐵通道，對促進雙方經貿往來起到積極作用。