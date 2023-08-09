有片｜殲-20驅逐外機畫面公開　兩面包夾攔截成功完成驅離

近日，央視公開解放軍最新驅逐外機畫面，顯示在發現一架不明身分的外機接近領空後，中方派出2架殲-20，在指揮下做出兩面包夾動作進行攔截，並對外機發出警告。最終，對方離開，驅離任務完成。今次亦是日前殲-20發射導彈3秒命中目標畫面公開後，其實戰任務的再次曝光。



+ 6

據報道，由於此次攔截是近距纏鬥，許多軍迷認為，此類任務應由殲-10、殲16擔任，而像殲-20般的隱身戰機需要擔綱的任務則是遠距瞄準打擊，甚至應該打開火控雷達鎖定對方，才更有威攝力。對此，《今日新聞》專欄作家「白楊觀察室」認為，所謂的打開火控雷達意味著可隨時對目標發起軍事打擊，等於整體狀況是進入了實戰狀態，對方軍機在收到警告後不僅可能不會退去，反而會直接上頭開始反擊，屆時後果不堪設想。

文章又分析，彼時殲-20執行攔截不打開火控雷達，除了避免引起更大衝突外，也是為了隱藏自身詳細參數。如果火控雷達開啟，便會發出電磁信號，對方戰機的預警系統檢測到後，會提醒其進行躲避或者反擊。同時，開啟火控雷達後會使自身位置暴露，令對方得以透過攔截或者干擾來降低戰機的作戰效能。簡單而言，開啟火控雷達，就等於是把自己的戰術意圖和戰鬥計劃透露予對方，使其有更多的時間和機會去應對。

作為解放軍空軍首款入列服役的隱身戰機，殲-20的動向一直備受關注。近日，網上更傳出該機疑已換上兩具渦扇-15發動機，並完成首次試飛。從其中一張流出的照片可見，一架殲-20試驗機旁掛著一條紅布條，上面有著「15」的字樣。