北京紅十字會為洪災募款卻被指弊端叢生　網民紛捐0.01元諷刺

中國紅十字會近年來屢受非議，7月底，杜蘇芮颱風殘餘環流侵襲北京、河北，造成嚴重洪災，其中北京以門頭溝區、房山區災情最為嚴重。故此，北京市紅十字會近日號召民眾捐款救洪災，然而遭到網民冷嘲熱諷，不少人更只捐0.01元（人民幣．下同）以表不屑。同時，有民眾揭發該會疑採購物資遠高於市價，以及協會理事以不合理高價捐贈企圖逃漏稅。



輿論紛紛指摘稱，大眾捐獻了紅十字會的善款，一向缺乏有效監督，導致弊端叢生。因此，有網民響應號召，向北京市紅十字會捐獻0.01元，即網路轉帳最小的金額，以表達不滿。有人質疑，北京是「天子腳下，首善之區」，何需募捐；還有不少人稱「請務必交到災民手上」、「我失業了，只能捐1分」等諷刺性留言。而在群情洶湧下，北京市紅十字會隨後將捐款最低門檻調高為1元，結果進一步惹來責難。

另一方面，有網民發現，在北京市紅十字會8月1日發布的7月份捐贈物資明細表中，該會採購並捐往北京一間醫院的100箱水並非礦泉水，而是氣泡水，且平均每箱內含24瓶，採購價達331元，換算每瓶僅350cc的氣泡水達13.8元，導致不少人紛紛質疑向醫院捐贈氣泡水的理由。網民又從明細表中發現，該會採購的雨靴每雙均價74.5元，上下分離式雨衣每件均價74元，棉被每床均價96元，毛巾被每床均價120元，毛毯每床均價45元，價格皆比市面上同類商品高出甚多。

網民還指，北京五木服裝公司7月向北京市紅十字會捐贈了100多萬元的服裝，其中短袖T恤單價162.97元、短袖襯衫102.45元、西裝288.84元及西褲177.43元。5月還捐贈單價880元的羽絨服、400元的針織襯衫及310元的T恤等。這些捐贈品的單價都高出市價甚多。

值得一提的是，北京五木服裝的法人代表為季連旭，而北京紅十字會一名常務理事，剛好也叫季連旭。輿論質疑北京紅十字會接收這批高價物資，一是可幫忙清理庫存；二是可藉此超額抵稅，形同變相逃漏稅；三是可倒賣這批捐贈服裝牟利。此外，北京五木服裝5月多次向「通州區張家灣鎮北大化村」捐贈物資，而公開資料顯示，該公司的註冊地址就是「北京市通州區張家灣鎮北大化」。