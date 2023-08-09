猴痘｜內地個案激增　7月新增491宗病例　廣東報告115宗

內地猴痘確診病例激增，據中國疾病控制預防中心網站今日（9日）公布，7月內地新增報告491宗猴痘確診病例，其中廣東報告115宗。6月內地新增106宗猴痘確診病例，即7月的病例增加近4倍左右。



據中國疾病控制預防中心網站，7月1日至31日，內地新增報告491宗猴痘確診病例，其中廣東報告115宗、北京報告81宗、四川報告49宗、浙江報告40宗、湖南報告33宗、江蘇報告31宗、上海報告25宗、安徽報告19宗、天津報告17宗、湖北報告17宗、河南報告14宗、遼寧報告12宗、山東報告12宗、吉林報告9宗、雲南報告4宗、陝西報告4宗、福建報告2宗、重慶報告2宗、山西、內蒙古、廣西、貴州、青海各1宗，無重症、死亡病例。

根據流行病學調查分析，疫情呈現以下特點：一是病例均為男性，96.3%病例明確為男男性行為人群。二是其他接觸方式傳播風險低。除同性性接觸以外的密切接觸者均未發生感染。三是89.2%病例為主動就診發現，6.5%為密切接觸者追蹤篩查發現，其他為主動報告和主動篩查等發現。四是絕大多數病例臨床表現典型，主要為發熱、皰疹、淋巴結腫大等症狀，無重症、死亡病例。

據中國疾病控制預防中心網站的「專家解讀」，7月內地報告491宗猴痘確診病例，比6月份106宗明顯增多。主要原因：一是猴痘疫情在男男性行為人群中隱匿性傳播，80%病例為單個病例，感染來源不清，防控難度大；二是隨著宣傳教育，重點人群主動就診病例增多，除了密接篩查發現外，通過重點人群主動報告、重點人群篩查等也增加了病例發現；三是境外疫情不斷輸入境內，輸入風險仍持續存在。

「專家解讀」又稱，監測數據顯示，內地檢出的猴痘病毒基因分型均屬於IIb分支（西非分支），該分支主要在歐洲、北美和亞洲的部分國家流行。