01獨家｜羅湖口岸將實施「常旅客」計劃？深圳口岸辦：預計須3年

深圳市口岸辦主任王剛此前表示，當局擬提升羅湖口岸的設施，並將實行「常旅客」計劃，學生、商務人士、其他科技人員等特定人群，只要備案為「常旅客」，通關查驗更加便捷；同時在各口岸設人民幣兌換點及加裝免費wifi，便利港人北上消費。



消息一出，引發不少港人關注。深圳口岸辦公室工作人員回覆《 香港01》稱，羅湖口岸更新改造計劃分為兩大方面，第一方面為消除安全隱患進行口岸升級；第二個方面是推動產業模式創新，其中就包括「常旅客」計劃。該工作人員透露，「我們預計樓房改造需要3年左右的時間完成，相當於口岸改造升級完成後，我們才可以進行『常旅客』計劃。」



此前，王剛接受當地傳媒訪問時表示，由1月8日至8月7日，羅湖通關量為2300萬人次。羅湖口岸通關量居首，第二是福田口岸的2100萬人次，之後是深圳灣、西九龍、蓮塘、福田和文錦渡口岸。但他同時指出，羅湖口岸通關量增長不如其他口岸快，特別是蓮塘、福田和西九龍。由於羅湖口岸建成時間早，設施相對殘舊，當局準備改造口岸，提升通關設施和查驗條件。

深圳口岸辦公室工作人員回覆《 香港01》稱，由於樓房改造、硬件改造等諸多客觀原因，羅湖口岸改造目前還未立項，但深圳政府已明確要求進行口岸改造計劃，工作人員表示，「羅湖口岸改造項目已計劃很久。」

該工作人員指出，因為預計樓房改造需要3年左右的時間完成，「相當於口岸改造升級完成後，我們才可以進行『常旅客』計劃。」工作人員介紹，受益人群會根據深港兩地融合的最新形式進行研判，口岸升級改造完成以後，會發布具體相關指引，希望大家關注「深圳口岸發布」的最新消息。

「常旅客」針對商務、科技人才 深圳口岸辦：參考橫琴

針對羅湖口岸「常旅客」的實行方式，深圳口岸辦工作人員介紹，「今年7月份時，橫琴口岸已實施「常旅客」計劃，我們希望未來結合口岸改造，可能在它的基礎上可以更加創新一步。」

據了解，橫琴口岸「常旅客」計劃安排，經常往返琴澳兩地的商務公務人員、澳門高校職工等符合條件的出入境人員，預先登記備案後，即可經專用通道過關。

澳門首名「常旅客」董文偉曾形容：「過關就如逛商場一樣，從這個門進去，對面的門出來就完成了。」他整個過關過程僅需20秒。

深圳口岸辦工作人員介紹，「常旅客」目前初步安排是針對商務公務人員、科技人才等一些符合要求的出入境人員。工作人員亦表示，希望未來能突破受惠人群，讓經常過關的兩地居民更加便利，這也是羅湖口岸「常旅客」計劃的一個創新方面。

工作人員指出，未來，根據羅湖口岸的試點效果，會將「常旅客」計劃擴大到其他口岸，是便利深港兩地交流融合的新舉措。