「北上廣深」光環不再？研究指內地畢業生返鄉就業比例升至近五成

內地青年失業率持續高企的同時，近日中國教研機構「麥可思研究院」最新調查報告卻顯示，近年來返鄉就業的大學畢業生比例呈上升趨勢，2022年達到接近一半的47%，「北上廣深」等一線城市漸漸失寵。



報告以2018年至2022年畢業的5屆大學畢業生作為調查對象，界定標準為畢業半年後是否返鄉就業。結果顯示，返鄉就業逐漸成為大學畢業生就業新選擇，比例從2018年的43%上升至2022年的47%。

不過，若以大學畢業生家鄉所在地觀察，則有較大差距。例如2022年，家鄉在中國東部地區的畢業生，返鄉就業比例達59%；在西部地區者則降為44%；在東北地區者更只有24%。而就性別而言，2022年女性大學畢業生返鄉就業的比例達52%，男性則只有40%。報告認為，這或與女性更偏向「追求安全穩定」的心理有關。

至於就業單位種類，2022年中國大學畢業生返鄉就業者中，在政府機構、科研機構或事業單位工作的達25%，高出全國均值3%；在國企工作的比例為24%，高出全國均值2%；在民企工作的為47%，低於全國均值4%。回鄉「端鐵飯碗」的比例顯然更高。

報告又分析，大學畢業生返鄉就業的意願，或與各地經濟發展水準有較大關係。家鄉經濟發展水準越高，就業機會和發展空間越大，生活環境越好，對畢業生的返鄉就業的吸引力就越大。

收入方面，2022年畢業生返鄉就業者平均月薪為5525元（人民幣．下同），低於全國均值的5990元；工作專業與在校所學相關度為70%，同樣低於全國均值4%。不過，返鄉就業者的就業滿意度高達78%，高於全國均值的77%。