中國青年失業嚴重　紐時：應屆畢業生被告誡求職不能「挑三揀四」

內地青年失業問題依舊突出，據國家統計局的數據，6月份內地青年失業率升至21.3%，再創新高。北京大學學者更估計，今年3月內地青年失業率高達46.5%，遠大於官方當時公布的19.7%。據美國《紐約時報》周三（9日）報道，數量空前的大學畢業生正在進入就業市場，令年輕人本已黯淡的就業前景進一步惡化；現時在中國，應屆畢業生被告誡不能「挑三揀四」，否則「機會轉瞬即逝」。



報道指，在今年重慶城市科技學院畢業典禮上，畢業生未有像以往般收到叫他們追求夢想的豪言壯語，而是要學會面對嚴酷現實的忠告。校長黃宗明直接對9000多名畢業生說，對工作不能好高騖遠、挑三揀四，「機會轉瞬即逝」。報道又提到，政策制定者們在解決就業問題上困難重重，而大學管理者的工作表現，與找到工作的學生百分比掛鈎。

今年6月，教育部要求學校和地方官員以責任感和緊迫感幫助畢業生找工作，並稱這是黨和政府高層最關心的問題。在湖南，省教育廳近日下發通知，要求學校對找到兼職工作或自由職業的畢業生超過20%做出解釋。四川省則表示，將考慮撤銷該省大學連續2年就業率低的專業。現時，政府鼓勵校方高層走訪企業，尋找就業機會，還出現有學生在校方高壓下，用假的工作機會來安撫學校領導的現象。

在浙江一間大學任就業輔導員的朱女士透露，「上級向學校施壓，學校只能向員工施壓」。湖北一間大學的就業輔導員徐女士則表示，領導用他們輔導過的學生就業率給輔導員排名，並要求他們在每月在會上更新學生的就業訊息。每天都為有學生沒找到工作而感到不安的徐女士還透露，在走訪企業時她會試圖說服僱主招收比他們所需人數更多的畢業生，同時會督促學生盡快接受公司提供的工作機會，並告知他們必須在畢業日前向學校提交與公司簽定的就業協議。

中國大量年輕人口處於失業狀態。圖為中南林業科技大學涉外學院的應屆畢業生查看招聘信息。（新華社）

23歲、在四川成都一間大學修讀財務管理專業的王同學則表示，自己申請了過百個職位都沒有成功後，她決定報考公務員。不過，輔導員要求她無論如何都要交一份假的公司應聘書出來，並威脅她若不交，其去政府工作的前景將受影響。王同學最後拒絕服從。22歲的許同學則打算今年冬天參加研究生入學考試，不想在備考期間找工作，為此，她向輔導員提供了一間建築公司的假聘書，因她家有朋友在該公司工作，「如果你不簽，他們就越來越頻繁地騷擾你。畢業的日子越近，他們就越催你」。

7月17日，國家統計局公布上半年經濟數據顯示，青年失業問題依舊突出。數據指，6月份，內地城鎮調查失業率為5.2%，其中16-24歲、25-59歲勞動力調查失業率分別為21.3%、4.1%。這裏值得注意的是，16-24歲的勞動力調查失業率竟然已經攀升至21.3%，再度創下新高。然而，北京大學國家發展研究院學者張丹丹7月19日發表文章，稱若將「躺平」、在家「啃老」的非在校生列為失業狀態，今年3月內地青年失業率高達46.5%，遠較官方當時公布的19.7%高。

《紐約時報》報道指，隨著又一波畢業生完成從大學生到求職者的正式轉變，預計7月青年失業的數據會更高。