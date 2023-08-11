入境中國海外遊客人數大跌：門票貴、意願低、簽證麻煩等六大原因

中國政府於2022年11月解除了嚴格的防疫清零政策，被幾乎冰封三年的海外遊客入境旅遊市場終於迎來曙光。幾乎所有人都覺得，被壓抑了三年的熱情和旅遊渴望應該到了井噴時刻，特別是中國各旅遊及服務相關部門。最起碼，大家覺得當下海外遊客入境中國的人數應該和疫情前，即2019年同期的資料持平。



本文轉載自新加坡《聯合早報》，作者為在上海工作的新加坡人杜能建。



可以理解一個徹底冰凍的市場即使解凍，也需要一段時間才能恢復，但目前看來，這個恢復來得尤其崎嶇漫長。我注意到中國旅遊機構發佈的今年6月資料，距離解除清零政策已超過半年，數字卻不理想。

2022年10月7日，九寨溝雪後景色。（新華社）

按照上海市旅遊局官網資料，從上海口岸和其他口岸入境上海的境外旅遊人數，今年6月的資料比2019年疫情前，整體下降了57%，其中外國人入境人數尤為顯著，下降了63%。

是不是全球旅遊市場都那麼慘不忍睹？好像也不是，新加坡的入境旅客人數已經恢復到疫情前的90%。也很少有國家滑落得像中國這麼多的。有些具體旅遊景點的外國遊客，下降更是讓人唏噓。湖南省張家界國家森林公園是電影《阿凡達》中「浮山」的拍攝地，景色十分壯觀，能給遊客留下深刻印象。但截至5月中旬，這裡的海外遊客只有2萬5600人次，而2019年前5個月的海外遊客人數為50萬人次。

「聖山」，是電影《阿凡達》內最特別境地，所以碎石狀的山都以懸浮姿態展示。而取景原來參考中國名勝「張家界」。（資料圖片）

中國大約有500萬旅遊從業人員，如果加上其他相關配套行業，人數更加龐大。一個健康蓬勃發展的海外入境遊市場，不僅能滿足遊客美好的體驗，也能成為經濟增長的重要引擎，更關乎這幾百萬人的生計和飯碗。但到底是哪些原因阻擋了海外遊客赴華旅遊呢？

海外遊客下跌原因何在

一、走低的意願和興趣。海外遊客對中國入境游意願和興趣的降低，是很難用一個客觀資料完全證明的論斷。但用個人觀察可以感受到，也可以從大資料分析的角度，海外旅遊網站的點擊率統計，佐證這個降低的現象。

為什麼海外遊客不像2019年那麼願意赴華旅遊呢？這個是見仁見智的分析。個人覺得，一個大背景是中國和西方主要國家，在過去幾年走入以牙還牙以眼還眼的強對抗週期，理性對話演變成一種不理性的互相厭惡情緒。這種情緒也從官方層面蔓延到民間層面，在其中又經過西方媒體一些刻意的扭曲和放大；加上中國政府官員不斷爆出的醜聞和一些政治事件，進一步拉低了中國的國際形象，讓一些海外遊客望而卻步。

近七成（69.7%）受訪者認為中國近年來的國際形象「變好」。（視覺中國）

二、麻煩的航班和簽證。俄烏戰爭還在持續，中美之間的航班談判遲遲沒有結果，目前的直飛航班還是少過疫情前水準的20%。簽證也是一個障礙，大部分國家來中國旅遊須要辦理簽證，這個過程耗費很多時間和金錢成本。中國的外國遊客主要來源國（日本、韓國、馬來西亞、新加坡、美國、澳大利亞、加拿大）的護照，基本能免簽去世界上大部分國家。

國際旅遊的趨勢是越來越輕鬆和隨意，想走了抬腿就走。中國簽證費力勞神的準備工作，會直接打消掉部分遊客去中國旅遊的計畫。

三、堅硬的網路之牆。2023年與2019年比，一個重要變化是越來越多人養成手機依賴症，一小時不看社交軟體，對很多人而言是很難的事情。然而中國是有網路防火牆的，外國遊客常用的社交媒體，在中國都無法使用，這個不便在過去幾年也越來越放大。我記得一個身邊小例子，一個在歐洲長大的華裔孩子，隨父親回了趟中國，回歐洲後同學都和他說，你失蹤了嗎？怎麼在網路上完全找不到你？孩子一臉無辜，不知從何作答。

內地官方嚴控網絡，在俗稱「網絡長城」的防火牆下，諸如Facebook、Twitter、YouTube等多個外國網站受到封鎖，但有網民會以「翻牆」的方式瀏覽這些網站。（資料圖片）

中國為什麼要建網路防火牆，我們不去討論，但從技術手段而言，不限制海外遊客手機訪問境外網站，並不是複雜的事情。而且，這一堵牆堵住海外遊客及時發出的照片和視頻，也就堵住了中國旅遊市場最好的宣傳管道。

四、一騎絕塵的中國手機應用。中國手機應用非常便利，日常生活的方方面面幾乎全部依靠它。而且，4G和5G網路的發達，加上移動支付，使相當多的中國居民，可能很長時間沒有接觸到現鈔了。但這些對一個初來乍到的海外遊客，如墜雲裡霧裡，手機應用對中國居民的便利性，卻讓海外遊客在中國舉步維艱。

五、高「貴」的門票價格。這個被批評很多了。我們做一個直觀比較，新加坡聖淘沙島是沒有門票的，中國的普陀島原本一直沒有門票，但現在門票直接定在160元人民幣（約30新元），節假日200元。美國的黃石國家公園門票價格為每輛車25美元（約33新元），有效期七天，七天內可以隨意進出，不限車上人數；中國九寨溝門票為每人220元人民幣，觀光車還有90元。

新加坡聖淘沙極限體驗（Instagram@skyparksentosa）

中國地方政府涸澤而漁的定價策略，直接拉低中國旅遊市場的吸引力，不論是對國內遊客還是海外遊客。這也是中國旅遊市場常年近千億美元逆差的重要因素——中國遊客在海外旅遊的消費，超過了外國遊客在中國境內的消費。

六、激烈的國際競爭。努力吸引海外遊客是很多國家的基本國策，尤其在目前經濟相對停滯時期，旅遊市場變成一個存量市場，國與國在旅遊行業的競爭愈發激烈。中日韓三國歷史文化的相似度，使得中國的旅遊面臨日本和韓國直接競爭。

對很多西方人來說，東亞是一個地理文化概念，去中日韓的某個國家，對很多人來說沒什麼太大差別，至少在飲食和傳統文化上。哪裡服務好，空氣好，方便（不用辦簽證），他們就去哪裡。韓國在過去這些年已成長為流行文化輸出大國，對年輕人的吸引力逐漸放大。日本近年也大力發展旅遊業以緩解國內經濟壓力，外國遊客人數從2012年的800萬增加到2019年的3100萬。但中國並沒有看到強有力的舉措。

日本賞櫻季節每年都吸引大量的遊客，圖為日本明仁天皇與皇后美智子來到京都的京都御苑（Kyoto Gyoen National Garden）觀賞櫻花。（視覺中國）

中國有瑰麗的自然景觀，悠久的人文歷史，迷人的地域風情。從旅遊者體驗而言，中國有非常安全的治安環境，發達的交通網絡，乾淨整潔的市容市貌，是性價比相當不錯的旅遊目的地。有這麼多優勢和條件，中國的海外遊客入境游市場沒理由做成如此現況。中國目前確實面臨嚴峻的國際政治局面，但此刻更須要吸引海外遊客。

缺少海外遊客，意味著中國失去一個向世界展示自己更好形象的機會。面對面的溝通永遠是消除誤解和偏見的最好方式。發揮自己的優勢，正視自己的不足，坦誠面對挑戰，中國入境遊市場，花若盛開蝴蝶自來。