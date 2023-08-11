涉嫌貪污、挪用公款　國際刑警組織發布紅色通緝令　周權回國歸案

中紀委網站8月9日指出，在中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室統籌協調下，經遼寧省追逃辦和大連市紀檢監察機關不懈努力，「紅通人員」周權回國投案。



周權，男，1960年8月出生，原本是大連遠洋運輸公司派駐某公司辦事處主任，涉嫌貪污、挪用公款犯罪，2015年3月外逃。2016年5月，國際刑警組織對其發布紅色通報。辦案機關已依法查封凍結其涉案財物。



中央追逃辦負責人表示，周權回國投案是紀檢監察機關落實黨的二十大精神和中央紀委二次全會部署、持續開展「天網行動」的重要成果，再次證明天網恢恢、疏而不漏，外逃永遠沒有出路，主動投案才是正途。負責人稱，我們將堅持有逃必追、一追到底，始終保持高壓態勢，堅決不讓外逃腐敗分子逍遙法外。

「紅通人員」指被國際刑警組織列入紅色通緝令名單的人員，「百名紅通人員」是指國際刑警組織中國國家中心局2015年4月針對100名涉嫌犯罪的外逃國家工作人員、重要腐敗案件涉案人等人員的紅色通緝令。

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中紀委國家監委網站消息，據中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室統計，今年1至6月，中國共追回外逃人員582人，其中「紅通人員」25人，「百名紅通人員」1人，追贓金額約19.32億元（人民幣，下同）。

6月10日，百名紅通人員郭潔芳回國投案，成為開展天網行動以來第62名歸案的百名紅通人員，也是二十大以來首名歸案的百名紅通人員。值得注意的是，對郭潔芳的追逃追贓工作，不僅實現了其回國投案，其涉案贓款也已被依法追繳。