國安處懸紅通緝8人　李家超：走到天涯海角都會用盡方法追緝

行政長官李家超出席今早（4日）行政會議前見記者。警方國安處昨日（3日）宣布，早前已向法庭申請拘捕令通緝8名人士，包括任建峰、袁弓夷、郭鳳儀、郭榮鏗、許智峯、蒙兆達、劉祖廸、羅冠聰，並以每人各懸紅100萬元追緝他們歸案。不過，由於各人身在與本港並無引渡協議的國家，令人質疑懸紅通緝的作用。



李家超表示，支持和贊成發出通緝令，指執法機構會採取一切合法手段，竭盡所能，就算走到天涯海角都會終身追捕罪犯。



「親戚朋友都可以合資格舉報領懸紅」

特首李家超指，昨日警務處國安處宣布對8人作出拘捕令及通緝，他認為是維護國家安全，對此完全支持和贊成。他強調危害國家安全是嚴重罪行，執法必然會採取一切合法手段，竭盡所能，就算走到天涯海角都會終身追捕罪犯。

他指任何人士都可以協助警方，會保密處理，懸紅通告有獎賞，親戚朋友都可以合資格舉報領懸紅。他稱，要免除被通緝只有一個辦法就是自首，而自首可以減刑，否則「只能日日擔心拘捕，惶恐度日」。

稱與不同地區有不同合作 「一定有空間終身追捕」

李家超說，警方懸紅反映高度重視今次通緝，發懸紅做法是拘捕嚴重罪行疑犯會採用的方法，過去也會懸紅通緝涉謀殺或械劫案疑犯。

他表示，首先當局會盡所能追捕違國安法罪犯，至於警方如何拘捕按實際情況，會與不同地區有不同合作，相信在終身追捕時一定有空間，不容逃之夭夭。

他強調，也要讓社會知道涉違國安法罪犯的罪行嚴重，執法機關必定追究到底，用盡所有手法把他們追捕。他亦相信奉公守法的市民會樂於提供消息，相信終身追捕有空間，該執法機構可以把罪犯追捕歸案，他亦呼籲他們盡快自首。

稱唯一方法結束被追捕生涯就是自首

有指雖然特區政府懸紅8人，但如果不在港卻難以拘捕，聯合國亦有條文指不能引渡拘捕政治背景的疑犯。李家超指警方應該要拘捕他們，不能讓他們逃離法律及後果，所以發布通緝亦一個是強烈訊息，讓人知道港府不會甚麼都不做。

他又對被通緝的人說，唯一方法結束被追捕生涯就是自首，港府不會容忍，會盡一切辦法追捕。

有政治背景人士未必能引渡 李家超：反映須全力追捕

被問及今次遭通緝人士與謀殺犯有不同，他們至今仍活躍社交媒體，頻頻回應政府的行動及交代近況，會否被看成如此隔空回應是否挑釁？及通緝令的實際效果是甚麼，行會成員資深大律師湯家驊也指有政治背景人士未必會被引渡。

李家超重申，執法機構會繼續監察通緝人行為，又指更反映須全力以赴去追捕這些涉違國安的疑犯，顯示特區政府有決心嚴打任何有違國家安全的行動。他深信在終身追捕的過程中，總有機會可以把他們拘捕，也表明對本港警方有信心。

他指，被通緝者將終身被追捕、要終身擔心會被捕帶上法庭。

李家超指，這群危害國安的份子的背後勢力和力量也必須要調查，預計他們背後的勢力不會停止，重申警方一定全力追捕和打擊。

警方指被通緝各人干犯嚴重危害國家安全罪、鼓吹制裁香港、香港官員、法官和檢控人員，破壞行之有效、不受干預地司法權的情況、為外國出謀獻策打擊香港金融制度甚至金融中心的地位。

政府發言人及保安局亦已先後發聲明，表明支持警方的緝捕行動。

13日舉行第二次行政長官互動交流會

此外，李家超指明天將會率領特區政府代表團，到貴州參與2023泛珠三角區域合作首長聯席會議，前後三日。他說內地、香港、澳門建立更緊密的關係，在補充協議框架下，充分發揮相連優勢，拓展港澳發展新空間。

他又指，本月13日會在立法會，將舉行第二次行政長官互動交流會，希望議員就議題提出意見。