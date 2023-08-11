內地醫療反腐｜揭陽三甲醫院院長落馬　懺悔：白大褂被染成金黃色

內地開啟醫療反腐風暴，周五（11日），廣東揭陽市紀委監委公眾號以《廉潔有未來 揭陽才有未來》為題，介紹了今年上半年揭陽正風肅紀反腐的情況，並首次披露了一些落馬醫院院長的懺悔，其中有三甲醫院院長懺悔道，自己身上的白大褂被染成金黃色。



61歲的揭陽市人民醫院原黨委書記、院長翁建東於今年2月26日通報被查，彼時他已經退休近1年。而揭陽市人民醫院是粵東地區歷史最悠久、規模最大、學科最齊全、綜合實力最強的三甲醫院。

根據揭陽市紀委監委的說法，翁建東是揭陽市深挖醫療領域腐敗行動中首個落馬者。5月，他被開除黨籍、取消退休待遇，並移送審查起訴。其問題包括吃裏扒外，與民爭利，靠醫吃醫，醫商勾連，甘於被不法商人「圍獵」，將醫院管理權異化為攫取私利的工具，利用職務上的便利，在藥品、醫療器械、醫用耗材、信息化工程採購及貨款支付等方面為他人謀取利益，並非法收受巨額財物等。

近日，廣東揭陽市衛生健康局召開警示教育大會，期間組織觀看翁建東等人的懺悔影片。翁建東親述自己收受供應商大量黃金和現金，「身上的白大褂被染成金黃色，表面金燦燦亮閃閃，但裏面卻早已腐爛成黑色，爛臭發霉」。他表示，希望大家以他為戒，「千萬不要去踩紅線」。

據了解，醫藥反腐開啟後，揭陽已有9位「一把手」被查，除了翁建東，還有揭陽市原衛計局局長李春明、揭西縣原衛計局局長陳俊強、揭西縣原衛生局局長張壯權、揭陽市婦幼保健院原院長劉建志、普寧市人民醫院原院長陳陽生等，以及市、縣多家醫院的關鍵崗位人員。其中，劉建志被「雙開」的消息周四（10日）公佈，其被指在藥品藥械採購、醫療設備驗收、工程建設、貨款支付等方面為他人謀取利益，並非法收受巨額財物。

揭陽當局介紹，經過階段性的整改，全市公立醫療機構藥品和醫用耗材平台採購率達到95%以上，採購資金比集採前節約2.56億元，降幅47.7%，全市出院患者日均費用下降7.54%，群眾就醫負擔明顯減輕。另外，據《中國紀檢監察報》報道，廣東省紀委監委嚴肅查處了東莞市政協原副主席、市人民醫院原院長鄺明子，揭陽市紀委監委整合力量查處揭陽市人民醫院原院長翁建東、普寧市人民醫院原院長陳陽生，湛江、韶關、惠州、陽江等地市也查處了多名醫院院長、衛生健康局局長，有力推動醫藥領域「殺毒除菌」、「祛病強身」。