內地醫療反腐｜傳著名乳腺外科醫生受賄1.5億30斤黃金　官方回應

近日，內地反貪風暴席捲醫療系統。

網傳消息稱，常州市第二人民醫院醫生朱玉蘭被查，家中查出巨額財產，引發輿論關注。

今日（10日）下午，常州市衛健委回應稱，朱玉蘭醫生的情況已「在公安系統的處理之中」，至於是否立案調查，需要等待公安方面說明情況。



網傳微信聊天記錄顯示，朱玉蘭過去為常州二院乳腺外科主任醫生，被抓後家中共查出1.5億，包括20套房子、4000萬現金、30斤黃金。

據常州武進人民醫院有關朱玉蘭的專家簡介顯示，其是該院乳腺外科主任醫師、學科帶頭人、副教授、碩士生導師，原常州市第二人民醫院乳腺外科主任。

不過武進人民醫院回應稱，朱玉蘭並非該院職工，與醫院的合作早已到期。常州市第二人民醫院工作人員則確認，朱玉蘭確實曾在該院工作，但目前已經退休。對於網傳其受賄一事，工作人員暫未核實情況，並不了解相關情況，因為其已退休。

8月10日下午，常州市衛健委工作人員表示，朱玉蘭的情況已在公安系統處理中，至於是否立案調查，其稱「不清楚，如果有必要，會由公安方面說明情況。」

官方闢謠巨款一事 未否認朱玉蘭被抓

其後，常州市公安局一名工作人向內媒《澎湃新聞》表示，關於朱玉蘭受賄一事，當地配體已經闢謠。常州市「中吳網」於下午15時刊發的《嚴重失實！乳腺外科醫師朱某某相關謠言》一文指出，被抄家、收紅包等信息為「不實信息」。不過，該文章並未否認「朱玉蘭被抓」一事。