「放任」無資質學生做檢查致2患者亡　長沙9醫務人員實名舉報上司

內地掀起醫療反腐風暴，近日，湖南長沙的中南大學湘雅三醫院捲入輿情風波，9名醫務人員聯合簽名，實名舉報科主任「放任」學生做檢查，結果導致患者死亡，且事後還偽造醫療文書等。周三（9日），湘雅三醫院黨委辦工作人員表示，醫院方面正在核實相關情況。



被舉報的是湘雅三醫院呼吸與危重症醫學科主任孟婕，其同時是一名教授、主任醫師，有20多年的呼吸系統疾病臨床、科研、教學工作經驗。舉報信稱，自2020年，孟婕種種違紀違規行為「層出不窮」。首先，呼吸科建科以來至2022年，從未出現支氣管鏡檢查後死亡事件。然而2022年5月至8月的3個月期間，該科氣管鏡室連續出現2宗支氣管鏡檢查後患者死亡事件。

造成患者死亡的原因，是孟婕「放任」其無手術操作資質的學生鄒某單獨進行支氣管鏡檢查，後者當時工作未滿1年，只是試用期員工。其中，第一宗患者死亡事件於2022年5月27日發生，當時鄒某獨自為患者夏某完成支氣管鏡檢查及肺泡灌洗術，術後患者出現心跳呼吸驟停而死亡。然而，孟婕事後要求不在場的劉建明和張強醫生簽字替其擔責，甚至以年度考核不合格作為要挾，被拒絕後，其在未經科室任何討論下，擅自斷定與操作者無關，要求由臨床主治醫生全權負責。

除了引起醫療安全事件，舉報信還反映孟婕獨攬科室絕大部分橫向經費，績效分配暗箱操作，私設小金庫，分配與開單掛鉤，未見財務支出公開；給自己定高薪，一份工作拿兩份獎金；科室管理「一言堂」，自行決定重大事項和大額資金使用；打壓排擠同事，導致多人離開科室；管理不善，拉幫結派，嚴重影響科室公平機制等。

公開資料顯示，湘雅三醫院位於長沙市岳麓區，是集醫療、教學、科研、預防、保健、康復於一體的三甲綜合醫院，並湘雅醫院、湘雅二醫院同為中南大學的「湘雅」系醫院，內地醫學界更素有「北協和、南湘雅」的說法。

湘雅三醫院呼吸科工作人員宣傳欄。（澎湃新聞）

針對此次舉報風波，湘雅三醫院黨委辦主任辦公室的工作人員表示，醫院方面已得知事件，正在核實情況。

而據該院呼吸科全科醫護人員名單，包括醫師、技師、護師在內，呼吸科共有37名工作人員，而此次簽名舉報孟婕的9名醫務人員，大多是該科室的醫生。