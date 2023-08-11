涉泄露個人信息　公安部3年拘捕逾2300名行業「內鬼」

周四（10日），公安部召開記者會公布，3年來嚴打侵犯公民個人信息違法犯罪活動，合共拘捕電信運營商、醫院、保險公司、房地產、物業、快遞公司等行業「內鬼」2300多名。



公安部表示，錨定技術類侵犯公民個人信息犯罪源頭，發起打擊黑客犯罪集群戰役，偵破一批利用木馬病毒、釣魚網站、滲透工具、網絡爬蟲等黑客手段竊取公民個人信息案件。

錨定行業內部泄露源頭，重拳打擊行業「內鬼」，2020年以來合共拘捕電信運營商、醫院、保險公司、房地產、物業、快遞公司等行業「內鬼」2300餘名。

錨定買賣公民個人信息的重點網絡平台，拘捕一批數據中間商和物料供應商；緊盯ChatGPT、雲計算、區塊鏈、「AI換臉」等新技術、新應用、新業態，偵破一批利用人工智能技術侵犯公民個人信息的新型案件。

公安部指出，針對快遞信息泄露引發電信詐騙的問題，公安部會同中央網信辦、國家郵政局聯合開展為期6個月的郵政快遞領域個人信息泄露治理專項行動，期間共偵破竊取、販賣快遞信息案件206宗，拘捕疑犯844名，其中快遞公司內部人員240名。針對「AI換臉」導致群眾被欺詐的問題，公安機關發起專項會戰，偵破相關案件79宗，拘捕疑犯515名。